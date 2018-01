Lugar para testes

Influenciada pelas mulheres da família, que adoram se reunir na cozinha, Renata Bessa gosta de comer bem, experimentar novas receitas e fazer desse ambiente o centro da sua casa. Mesmo tendo estudado Direito e trabalhado na área de marketing, a chef transformou sua paixão em profissão quando abriu, em 2003, o Chapatti Gastronomia, um bufê de comida contemporânea, servida especialmente em eventos corporativos.

Para viabilizar a produção do bufê, Renata teve de reformar totalmente a casa onde mora atualmente. "Transformei o antigo quintal em cozinha. Foram precisos seis meses até que o espaço ficasse pronto. Mas, atualmente, com o crescimento do negócio, alugo uma outra cozinha para trabalhar com minha equipe."

Com o apoio do pai, Renata teve a preocupação, durante a reforma, de investir em um lugar amplo e ventilado, com pé-direito alto e claraboias. O piso escolhido foi uma cerâmica bem resistente, da Portobello, que não risca com qualquer queda de talher, e uma parede de azulejo, fácil de limpar e manter a cozinha higienizada.

Depois de pronta, a preocupação foi decorar a cozinha para ficar com jeito de casa de avó. "A barrinha azul do azulejo foi para dar um ar aconchegante e familiar", conta a chef. "Investi muito em madeira, e aos poucos fui dando minha própria cara ao ambiente, com quadros pintados pela minha mãe." O favorito é o da galinha feita de madeira de demolição. "A maioria dos utensílios foram comprados em hotéis e restaurantes que estavam fechando e vendendo tudo. Dá para encontrar panelas e facas ótimas por um preço incrível."

O cuidado redobrado na construção e decoração do ambiente se justifica não só porque esse é o espaço onde Renata trabalha, mas por ser o canto mais frequentado do local. "É o lugar que eu mais gosto; até brinco que moro em uma cozinha. Quando os amigos vêm, a gente fica lá; quando estou tranquila, fico testando receitas", diz ela.

Hoje o espaço, apesar de amplo, ficou pequeno para a produção do Chapatti (nome de um pão indiano), que conta com uma equipe de cinco profissionais diretos e aproximadamente 50 indiretos, de acordo com o perfil de cada evento. "A cozinha da minha casa ficou mais como um laboratório para meus experimentos e de meus amigos. Adoro que as pessoas cozinhem aqui em casa, mas tem três utensílios que eu morro de ciúmes: o fouet, o pão duro e a minha faca", confessa, sorrindo.

Mesmo com esse ciúmes, ela garante que as aventuras gastronômicas são sempre muito divertidas. "Uma amiga já chegou a colocar leite condensado em vez de creme de leite no frango ao curry. Eu tive que consertar a receita, porque tinha uma panela enorme de frango para 30 pessoas. Foi uma trabalheira, mas todo mundo adorou e só depois a gente contou o que tinha acontecido". Para ela, uma inovação pode se transformar em uma ótima pedida.

E é assim, depois de muito testar, que a chef desenvolve opções diferentes misturando pratos e canapés que já viraram hit no bufê, como a terrine de queijo de cabra com abobrinhas e berinjelas grelhadas, o ragu de linguiça com farofinha de milho ou a sopinha e o risoto thai. Para a equipe do Casa&, Renata fez um risoto de linguiça, eleito como o favorito entre os amigos da chef.

São essas criações que dão charme e sabor aos eventos gastronômicos organizados pelo Chapatti, como o lançamento de produtos e coleções, vernissages, pré-estreias, desfiles e festas, além dos tradicionais coffee break, coquetéis e jantares.

Risoto de linguiça

Ingredientes

200 g de linguiça toscana

200 g de linguiça calabresa

100 g de paio

6 colheres de manteiga

2 cebolas brunoise

3 dentes de alho picados

2 pimentas dedo-de-moça

10 g de pimenta do reino (moída na hora)

5 g de pimenta moída da Jamaica

1 folha de louro

1 maço de cebolinha

1 maço de salsinha areia 350 ml de vinho branco seco ou cerveja pilsen

2 l de caldo de carne

400 g de arroz carnaroli ou arbóreo

3 colheres de sopa de parmesão ralado grosso

Sal (quanto baste)

Modo de preparo

Retire a linguiça toscana da tripa, solte toda a carne e reserve. Corte em cubos as demais linguiças. Retire a semente de uma pimenta dedo de moça e pique (deixe a outra inteira). Murche a cebola em 4 colheres de sopa de manteiga. Junte o alho, a linguiça toscana e, após douradas, as demais linguiças. Acrescente as pimentas e o louro. Junte o arroz e mexa por mais 3 minutos. Despeje o vinho e continue mexendo. Após a evaporação do vinho, acrescente o caldo de carne (pré-aquecido) até cobrir o arroz e deixe cozinhar. Se o caldo evaporar repita a operação. O arroz deve ficar al dente. Junte a manteiga e o queijo ralado até incorporar. Acerte o sal, coloque a cebolinha e a salsinha e sirva.