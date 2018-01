Lugar especial para os livros

A estante Treme-Treme, concebida pelo coletivo Triptyque, foi o ponto de partida para Fernanda Marques criar uma biblioteca ideal, a convite do Casa&. "A peça tem um desenho provocador", diz a arquiteta, para quem as prateleiras de forma ondulada, e não linear, fazem pensar em outras possibilidades estéticas para um tipo de mobiliário tão comum. Segundo ela, os casulos modulares facilitam a organização dos títulos por tema ou ordem alfabética, o que tende a facilitar a vida na hora de achar aquela obra. "E tem mais: prateleiras retas precisam de apoios para os livros", lembra a profissional, que montou a decoração na loja Micasa, em São Paulo, onde se encontra o móvel em questão.

O ambiente de 47 m2 proposto por Fernanda tem ainda mesa de trabalho, espreguiçadeira escandinava e sofá enxuto. É interessante observar como o layout serviria para um escritório ou até mesmo um estar - haja vista a TV, que, embora pareça antiga, tem tela de LCD e DVD embutido. Uma boa iluminação, segundo ela, é superimportante. Por isso, além da geral, usaram-se pontos determinados de luz. Um exemplo está próximo do sofá, no acertado modelo de chão - capaz de direcionar o foco para o que se está lendo. Outro elemento que dá bossa ao espaço é a antiga luminária empregada em salas cirúrgicas, trazida de Nova York.

O resultado é que, no lugar, há possibilidades variadas para diferentes jeitos de ler. Fernanda, por exemplo, é do tipo que prefere se entregar a tal atividade deitada. "Sentada, fico com impressão de estar estudando", brinca a arquiteta, de 44 anos, que acaba de devorar The Discovery of Heaven (Paperback), do holandês Harry Mulisch. O autor descreve a amizade intensa entre dois homens e a viagem mística de um outro para devolver, aos céus, as pedras que contêm os dez mandamentos.

Dona de uma arquitetura marcada sobretudo por linhas que formam ângulos retos, Fernanda Marques se formou em 1988 pela FAU-USP. Pode-se dizer que suas ambientações estão em sintonia com o que constrói. Nelas, como se vê aqui, destacam-se a ausência de excessos e a busca por boa dose de conforto, com peças de bom traço.