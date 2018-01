Livros de arquitetura e design para levar na mala nessas férias

Marili Brandão, Christian Ullmann e Sandra Nedopetalski reuniram registros do evento que levou, pela primeira vez, designers brasileiros ao circuito paralelo do Salão Internacional do Móvel de Milão. O livro resgata essa história através dos catálogos de cada edição, reportagens publicadas e depoimentos de cerca de 60 profissionais participantes do evento. Com 200 páginas, R$ 80.

Foto: EDITORA OLHARES