Living ampliado

Onde: living Quem fez: o arquiteto Marcelo Rosset Tempo de obra: um mês O problema: os proprietários, jovens recém-casados, compraram um imóvel de 30 anos e queriam ampliar e modernizar o escuro living, aumentando a claridade. Como era: o estar, de 13,5 m², tinha um grande bar com balcão, de estilo inglês. Além disso, o piso de ipê e as paredes pintadas de amarelo escureciam o ambiente. A varanda, contígua e fechada por grades, era comprida e estreita, impedindo a colocação de móveis. Fachada com vidros e coberta por persiana romana, a antiga varanda ganhou ares de bay-window. Foto: Zeca Wittner/AE Como ficou: para aumentar a área do estar, a varanda, antes fechada por portas de vidro, foi integrada ao ambiente, que ficou com 16,75 m². Na retirada das portas que isolavam esses espaços, restou uma viga aparente no teto. Para disfarçar, Rosset a nivelou com o pé-direito da varanda. Tanto ali quanto na sala, o piso é de porcelanato fosco e as paredes têm tom off-white. O novo projeto de iluminação criou uma sanca que percorre o ambiente, proporcionando luz indireta na laje, e pontos com lâmpadas dicróicas voltadas para os quadros. Decoração: para filtrar a luminosidade, o arquiteto escolheu persiana romana. Quanto ao mobiliário, em tons de bege, contribuiu para clarear o ambiente. Entre as peças selecionadas, sofá de chenile cru, poltronas de seda marrom e récamier de seda azul. Para apoio, mesa de centro com tampo de espelho e mesa lateral de madeira ebanizada e tampo de zebrano.