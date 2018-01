Lembranças de casa

Jantar e estar ficam na varanda aberta deste apartamento com proejto de Samy e Ricky Dayan Foto: Luis Gomes/Divulgacão

De mudança para São Paulo por causa do trabalho, o morador deste apartamento de pouco mais de 100 m² queria trazer um pouco do clima solar do Rio. Como o imóvel é alugado, as mudanças não foram radicais – as principais intervenções do projeto do escritório Samy e Ricky Arquitetura e Interiores se concentraram em revestimentos e iluminação.

Uma mesinha lateral que já era do morador serviu de guia para a definição das cores predominantes – amarelo e vermelho –, como se vê no tapete da sala de TV, no rack desenhado pelo escritório e em cadeiras e banquetas. Na cozinha, o projeto incluiu um painel de azulejos de diferentes estampas e cores. O cinza aparece no sofá, em móveis feitos sob encomenda e na parede atrás da TV, pintada com tinta que imita concreto.

O jantar e a saleta de estar ficam no lugar mais agradável da casa, nas palavras do arquiteto Samy Dayan: a varanda aberta, como previsto no projeto do Edifício 360°, assinado por Isay Weinfeld. “Com o jantar no terraço, a sensação é de que o apartamento é maior”, diz Dayan. Na bagagem, o morador ainda trouxe outro item querido: a geladeira antiga laranjada, herança de família, que levou ainda mais cor à varanda.