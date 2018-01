Lâmpadas com filamento exposto viram hit na decoração

Da Mart Collection (www.martcollection.com.br), o pendente Volt, por R$ 571,80 Foto: Divulgação

Há quem os use como pendentes, apenas conectados a um soquete. Outros em bases trabalhadas, de madeira ou metal. Mas, seja qual for a fórmula encontrada, não restam dúvidas de que eles vieram para ficar. “Não é só uma lâmpada, mas um objeto decorativo”, afirma a arquiteta Camila Valentini. Umas das muitas adeptas dos bulbos com filamentos expostos, de carbono ou tungstênio: um tipo de produto que remete aos primórdios da industrialização, de inegável apelo vintage.

Proporcionando uma luz mais leve que a das lâmpadas incandescentes, os novos bulbos nem sempre são os mais indicados quando o assunto é iluminar. O que, nem de longe, chega a incomodar seus muitos admiradores. “Elas são puro charme. Claro que iluminam menos, mas, até por isso, ficam tão agradáveis em determinados ambientes”, comenta Camila.