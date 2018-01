Júri técnico elege Casa Niwa como melhor espaço residencial Foto: Divulgação

Foram três as categorias colocadas a critério do júri: Espaços Residenciais (compreendendo apenas propostas apresentadas na mostra que configurassem uma casa completa, com ao menos uma sala, uma cozinha e um banheiro), Espaços Comerciais e Jardins e Áreas Externas.

Ainda assim, tudo o que se pode dizer é que o júri, formado pelo arquiteto Gianfranco Vannucchi julgando arquitetura; Clarissa Schneider, estilo; Zanini de Zanine, design; Eduardo Fernandes, arte; e Roberto Dimbério, impacto e mídia, deu conta do recado.

A começar por conceder o prêmio de melhor Espaço Residencial para a Casa Niwa, um grande vão de linhas minimalistas, que absorve living, sala de jantar, cozinha e suíte e, além disso, traz um jardim assinado por Alex Hanazaki. Projeto da Yamagata Arquitetura, trio formado por Paloma Yamagata, Bruno Rangel e o produtor Aldi Flosi.

No entender dos jurados, um trabalho que se destacou por sua funcionalidade e elegância. Mas também pelo requinte de sua produção, acervo artístico e de design. “Ficamos duplamente honrados. Primeiro, pelo alto nível dos projetos concorrentes. Depois pela escolha do júri técnico, formado por profissionais que respeitamos tanto”, revela Paloma.