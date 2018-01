Jovem talento inglês

O designer britânico Lee Broom durante exposição em Milão em abril deste ano Foto: LEE BROOM STUDIO

O ano tem se revelado promissor para o designer britânico Lee Broom. Após realizar sua maior mostra até então durante a Semana de Design de Milão, em abril - onde apresentou um carrossel repleto de seus desenhos mais famosos - ele desembarcou este mês em Nova York em grande estilo. Além de uma nova loja, quatro vitrines foram produzidas por ele na icônica loja de departamentos Bergdorf Goodman, em plena quinta avenida. “Além de apresentar as coleções Crescent light, Crystal Bulb e Optical, expor a última coleção do estilista masculino Thom Browne, me encheu de alegria, uma vez que trouxe a tona todo o meu background de moda”, como afirmou o atual enfant terrible do design britânico, nesta entrevista exclusiva ao Casa, de Nova York.

Este ano sua marca completa seu 10 º aniversário. Como pretende comemorar a data?

Com mais e mais trabalho (risos). Lançamos nossa coleção de vasos e tigelas Wedgwood, em Londres e em Nova York. No momento estou focado no design de novos produtos que pretendo lançar em 2018. Há muitos materiais e técnicas que quero experimentar.

Uma das vitrines da Bergdorf Goodman de Nova York Foto: LEE BROOM STUDIO

Como vê a cena do design hoje no Reino Unido?

Eu acho que sempre tivemos uma reputação muito forte ligada à inovação, mas não a mesma força quando o assunto é marketing. Quando eu comecei meu negócio em 2007, eu era um dos poucos designers que não estavam apenas projetando, mas também produzindo e vendendo seus produtos. Agora, existem muitos usando este modelo de negócio, comercializando não apenas como designers, mas se transformando em uma marca.

Como foi o trabalho na Bergdorf Goodman?

Procurei compor ambientações surreais a partir de quatro atividades específicas: exercitar, trabalhar, brincar e explorar. O enfoque é abertamente lúdico e me excitou a ideia de apresentar meus produtos de maneira completamente nova. Ainda que com uma estética bem Bergdorf em mente.