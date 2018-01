Jóias em forma de luz

Aluna aplicada do mestre Bruno Munari - de quem cedo aprendeu que "de coisa, nasce coisa"-, a designer espanhola Patricia Urquiola sempre circulou por diversos universos criativos. Dona de um olhar apurado, sensível ao artesanal e sintonizada com a moda - uma de suas mais declaradas influências -, não causa espanto que os domínios da joalheria também não lhe passassem desapercebidos. "Uma das minhas primeiras luminárias, a Blaque, foi inspirada no desenho de um de meus anéis. Já a cúpula da Caboche, formada por dezenas de esferas transparentes, reproduz um bracelete que encontrei em um loja de bricabraque", assume a designer, ao descrever dois sucessos para a Foscarini italiana. Objetos que sintetizam a saudável - e cada vez mais freqüente - "contaminação" entre joalheria e design. "O valor de uma jóia não está só na sua preciosidade, mas sim no seu nível de elaboração e nas suas condições de brilho, de reflexão, de luminosidade. Nesse sentido, acredito que as duas disciplinas guardam muito em comum", argumenta a designer Elisa Stecca, que há 15 anos tem na joalheria seu principal foco de atuação - e desde o ano passado, passou também a produzir luminárias. "Há tempos vinha acalentando o desejo de desenhar objetos luminosos. Queria criar peças que incorporassem a dimensão poética da joalheria. Que emitissem luz, mas também sombras capazes, por exemplo, de agigantar o desenho de uma flor sobre a parede", explica ela, que para tanto dotou suas delicadas "jóias de luz" de potentes LEDs. Segundo Elisa, das jóias a coleção retém o acabamento preciso, o fazer manual; do design, a preocupação com o projeto. "Vejo as minhas peças como uma forma de arte aplicada, seja na forma de uma luminária para a sala ou de jóia para o corpo. Não sei o que pensam os puristas, mas acredito que trabalhar no limite dessas áreas traz uma vibração nova para os objetos", diz. Trabalho artesanal Já o designer Roberto Alves, da Diferenza, afirma: "A interação entre brilho e luz e o trabalho artesanal envolvido em cada detalhe da jóia é o que a torna tão fascinante, o que faz dela uma jóia ou não". Roberto, outro veterano no assunto, também cedeu à tentação, lançando uma linha exclusiva de luminárias junto de seu sócio, Walter Rodrigues Alves Júnior. "Trabalhamos com joalheria há 16 anos. Nesses anos, nosso processo criativo se expandiu para diversas áreas, da moda à iluminação", conta Walter. "Começamos desenhando peças para nossas casas e loja, mas o sucesso entre os clientes - que chegaram a encomendar cópias dos pendentes floridos que iluminam o nosso ateliê - acabou motivando a idéia de um trabalho específico". Para a primeira coleção, Sainte, eles buscaram inspiração na Sainte-Chapelle parisiense, mais especificamente na riqueza de seus vitrais - ponto de partida para a criação de uma série de cúpulas multifacetadas, de vidro e metal, e pintadas à mão. Objetos luminosos concebidos com o mesmo cuidado reservado à confecção de suas jóias. "Para mim, o design de luminárias e de jóias faz parte de um único universo criativo. No desenvolvimento desses objetos, parto das mesmas bases, para, não raro, atingir os mesmos objetivos", afirma o designer Fernando Akasaka, outro profissional fascinado pela joalheria. "De forma consciente ou não, sou influenciado por ela nos móveis e luminárias que desenho", reconhece. Atraído pelo desenho conceitual, Akasaka prefere ver as jóias como pequenas esculturas. "Algo que percebo também na minha luminária FA30", aponta o designer, que, em percurso inverso, planeja o lançamento de uma coleção de anéis ainda para 2008. "Será uma coleção de linhas abstratas. Minimalista nas formas, mas gigantesca nas proporções", adianta. (marcelo.lima.antena@estadao.com.br).