Jogo de efeitos

Logo depois da compra de um apartamento no Alto de Pinheiros, há cerca de um ano e meio, um jovem casal italiano saiu em busca de ajuda profissional para mudar a planta e adaptar o imóvel de 230 m² a seu gosto. "Como típicos italianos, eles queriam um projeto que unisse design e boa arquitetura", conta a arquiteta Deborah Roig. "Além disso, gostaram da ênfase que costumo dar à iluminação nos meus trabalhos." A configuração original do imóvel era padrão: living e sala de jantar integrados e sala de almoço independente. "Desloquei a sala de jantar para onde seria a de almoço e fiz a passagem para o amplo estar por meio de uma porta de correr", explica Deborah, que desenhou a porta de madeira laqueada com roldanas aparentes. A copa foi transferida para dentro da cozinha, e a área de serviço, redistribuída. "A despensa em U foi reduzida com armários e assim ganhei espaço para aumentar, do outro lado, o closet do casal", explica. Definida a nova disposição dos espaços de refeições, Deborah começou a trabalhar com o living, com vista para o jardim do condomínio. Baseada na simetria, dividiu as áreas em estar e home theater e instalou duas sancas de gesso, de onde saem as luzes amarelas que criam efeito visual no teto. Nas laterais das paredes que apóiam a TV, há espelhos do piso ao teto (preço sob consulta, na Espelhos Queirós) para dar profundidade. "Gosto de criar impacto visual. Além disso, as mudanças na planta melhoraram a circulação no apartamento", diz a arquiteta. Como exemplo ela destaca a nova função do hall de distribuição das suítes, que ganhou uma bancada de trabalho. "Onde havia nada surgiu um lugar para trabalhar no computador, ver TVou mesmo uma sala íntima", destaca. Decoração assimétrica Deborah conta que antes mesmo de apresentar idéias de acabamento ao casal, o proprietário fez um pedido específico: que ela usasse mármore e couro, materiais ligados à cultura italiana. Assim, o hall de entrada, o living, a sala de jantar e os banheiros ganharam mármore carrara (placas de 40 cm x 40 cm, R$ 260 o m², na Cia. do Mármore) no piso, enquanto o couro aparece, entre outros exemplos, na camurça das generosas poltronas e no pufe usado como mesa de centro no home theater (o modelo Barcelona, com 1,20 m x 1,20 m, de couro natural, custa R$ 6.600 na Artefacto). "Se procuro a simetria no projeto arquitetônico, sou assimétrica na busca de objetos de decoração", revela Deborah. O resultado são as peças de design escolhidas para o living. Compondo com o sofá de couro branco (o modelo Avant Gard, com 2,20 m x 0,95 m, custa R$ 11.703, no Empório Beraldin) há mesas de zebrano com inox e de pastilhas de osso com inox (R$ 1.980, no mesmo endereço), de vidro e também de lezard com acabamento em cobre. O clima de bem estar é acentuado pelo tapete marrom de lã (R$ 521 o m², no Empório Beraldin), as almofadas de seda rústica com pele e os vasos de cerâmica perfurada (em média, R$ 500 cada um, na Zona D). No home theater, o sofá em L ganhou capa de sarja branca. Ali, a estrela é a luminária Tolomeo (de alumínio e pergaminho, assinada pelo designer Giancarlo Fassina, por R$ 3.038, na La Lampe). Já na sala de jantar destacam-se a escultura de Adriana Rizkallah (a partir de R$ 800, no Espaço de Arte Adriana Rizkallah) e as cadeiras desenhadas pela arquiteta. Peças revestidas de seda branca com uma faixa marrom servem a mesa de imbuia com pés de aço. O estilo simétrico de Deborah Roig segue pela ala íntima e fica evidente no banheiro: ali, faixas de mármore negro começam no piso, seguem pelo gabinete e pela pia e continuam em forma de espelho até o teto. No quarto, predomina o ar sóbrio, com peças trazidas da Itália pelo donos do apartamento.