Jardim tira partido do vento para estar sempre em movimento

O jardim de Clariça Lima em projeto de casa contêiner em São Roque Foto: Thaís Antunes/Divulgação

No ponto mais alto de uma fazenda em São Roque, no interior paulista, uma casa contêiner ganhou um jardim feito para estar em movimento, tirando partido do vento constante do lugar. “O projeto da casa tem uma linguagem forte e o jardim não poderia ser algo convencional, com canteiros de flores comuns. Me inspirei no parque nova-iorquino High Line (construído em uma via férrea elevada desativada) e busquei espécies de capins, como o santa-fé, que tem uma altura expressiva e trouxe personalidade para a composição”, explica a paisagista Clariça Lima, autora do projeto.

Ela espalhou outras espécies de capim de texturas diferentes pelo terreno, como o do Texas e o do pampa, misturados com plantas como moreia-azul, lavanda e zefirantes, também conhecida como lírio-do-vento. “A lavanda é a preferida da proprietária, que costuma colher algumas pela manhã para fazer arranjos. É uma planta que se adapta bem ao clima mais ameno da região e ainda exala um perfume muito agradável”, comenta Clariça.

Para trazer um pouco de sombra e dar privacidade ao quarto do casal, a paisagista usou algumas árvores de grande porte, como a oliveira, em pontos estratégicos. “Trouxe algumas espécies nativas da região também, como a sibipiruna, o ipê e a cerejeira. Isso proporcionou variação de altura e garantiu sombra para as crianças brincarem ao ar livre”, explica.

Para a hora do descanso, além de um deck com espreguiçadeiras, bancos feitos com toras de madeira foram dispostos no gramado. “Para mim, é um espaço perfeito para a contemplação. Acredito que quem gosta de plantas gostaria de sentar ali e passar um tempo só admirando o jardim.