Já sonhou ter um ambiente da sua casa decorado por um grande nome do design? O 'Casa' pode te ajudar

A cada 15 dias, um arquiteto ou designer de interiores vai responder às dúvidas de decoração de leitores Foto: Divulgação

Já imaginou ter um ambiente da sua casa decorado por uma estrela da arquitetura e do design de interiores? O Casa resolveu te dar uma mãozinha para tanto: quinzenalmente, a partir de 11 de dezembro, um arquiteto ou designer de interiores vai responder às dúvidas de nossos leitores em relação a um ambiente específico da casa ou a uma solução de projeto.

“Recebi a solicitação e estou ansioso para começar a projetar. Estou realmente entusiasmado com a ideia, uma vez que acredito que o formato proposto vai agradar tanto ao leitor que enviou sua solicitação, quanto ao público em geral, que pode estar diante das mesmas questões”, afirma o arquiteto paranaense Guilherme Torres, nosso convidado para inaugurar o novo espaço.

O arquiteto Guilherme Torres é o primeiro autor convidado do projeto Foto: Divulgação/Studio GT

Como regra geral, serão avaliadas consultas referentes apenas à decoração de espaços domésticos (ambientes corporativos estão excluídos) ou em relação a uma dúvida específica. Por exemplo: “Acabo de comprar meu apartamento e gostaria de uma sugestão para decorar o quarto da minha filha". Ou ainda, “Como posso instalar uma adega no vão da escada da minha sala de estar?”. Todas as consultas deverão se referir a um só ambiente. Não serão aceitos pedidos de decoração de todo um imóvel, seja ele casa ou apartamento.

Para participar, tudo o que você precisa fazer é nos enviar sua dúvida, dentro dos critérios especificados abaixo, para o e-mail meuprojetonocasa@estadao.com. Uma vez que a solicitação tenha sido acolhida, nós cuidamos de enviar sua requisição para um arquiteto, designer de interiores ou paisagista, que vai se encarregar pessoalmente de elaborar o seu projeto. Depois, é só conferir o resultado em uma de nossas próximas edições impressas ou ainda em nossa página online.

Convidado irá desenhar o projeto ou propôr ideias e soluções; a realização ficará por conta do leitor Foto: Divulgação

Regras de participação

*Não existem restrições quanto à participação dos leitores, desde que ela ocorra uma única vez e que cada requisição venha acompanhada, obrigatoriamente, dos seguintes itens:

1) Carta pessoal com nome e endereço, detalhando o pedido, as necessidades e os objetivos em relação ao projeto, incluindo indicações sobre estilo, materiais e cores de preferência. Quanto mais detalhado for o pedido, mais eficaz e completa será a resposta por parte do profissional;

2) Planta da área a ser projetada, podendo ser desenho impresso, fotografia, fotografia da planta impressa, reprodução ou, até mesmo, rascunho, desde que permita a leitura e forneça claras indicações das dimensões do espaço;

3) Indicações claras da área a ser trabalhada, bem como do pé-direito (altura), aberturas existentes (janelas, portas e esquadrias) e dos revestimentos atuais (tipos e cores de piso, parede e teto) e de pontos de luz e água (no caso de áreas molhadas, como banheiros e lavabos).

*A escolha das solicitações levará em conta o grau de interesse e abrangência da dúvida, bem como sua riqueza de detalhes. A seleção ficará a critério exclusivo da redação do Casa, não cabendo ao caderno, nem ao jornal, nenhum tipo de responsabilidade sobre a publicação, ou não, dos pedidos. Apenas os escolhidos serão informados da publicação, com uma semana de antecedência.

*Não haverá nenhum tipo de custo decorrente da elaboração dos projetos enviados pelos leitores e selecionados pela redação. Da mesma forma, também não haverá nenhuma responsabilidade sobre a execução dos mesmos após a publicação, nem por parte do Casa, nem dos profissionais convidados.