Inspirada pela natureza, artista lança coleção que exala frescor

A artista Calu Fontes exibindo um dos pratos da nova coleção e, abaixo, capa de almofada com grafismos Foto: TOK & STOK

Inspirada pela natureza tropical, a nova coleção de utilitários e objetos de uso cotidiano desenhada pela artista Calu Fontes para a Tok & Stok exala frescor e feminilidade. Célebre por suas ilustrações elaboradas, repletas de nuances e grafismos, com as quais ela recobre, indistintamente, ladrilhos e tecidos, borrachas e porcelanas, Calu, desta feita, resolveu mergulhar fundo em um universo que lhe é muito particular: o da ilustração botânica. “Vivo rodeada por plantas. Desde pequena elas sempre atraíram meu olhar”, como conta a artista nesta entrevista ao Casa.

Capa de almofada na nova proposta da artista Foto: TOK & STOK

Como é seu processo de trabalho da escolha das imagens até a impressão final?

Quando vou criar uma estampa ou desenvolver uma coleção nova começo por uma longa pesquisa. Essa é a parte que mais gosto, pois aprendo muito e capto informações que, de uma forma ou de outra, estão sempre relacionadas ao tema ou a ideia inicial. O meu pensamento criativo vem do meu trabalho de sobreposições de desenhos e imagens, com liberdade total de misturar cores, linhas e curvas. Às vezes, parto de algumas referências, outras, de imagens que não usei no passado, mas que ficaram na bagagem para projetos futuros. Imprimo sobre diferentes suportes — tecido, papel, vidro, plástico, madeira — e cada um guarda suas particularidades quanto às técnicas de impressão e o resultado final do trabalho.

A ilustração botânica se faz bastante presente na sua obra. O que mais a atrai nela?

Desde pequena, sempre tive um olhar curioso para as plantas, sempre prestando atenção nas nuances de cores, formas e texturas. Semente, flor, planta, árvore, cada uma independentemente de sua escala carrega em si um gigantesco universo gráfico. Gosto de observar os volumes, superfícies e bifurcações para transformar esses elementos naturais em estampas e desenhos. No meu ateliê em São Paulo, vivo a alegria de ter um grande jardim com jaqueira, jabuticabeira, bananeiras e muitas outras arvores e plantas, de onde busco inspiração para muitos de meus trabalhos.

Sacola (ecobag) de ráfia Foto: TOK & STOK

Das plantas da flora brasileira, quais considera mais expressivas e por quê?

Tenho verdadeiro encanto pelas flores das árvores frutíferas. Além dos formatos, elas tem desenhos, cores e detalhes incríveis. A flor do maracujá, da jabuticabeira, da bananeira são alguns exemplos que me fascinam pela exuberância. Pela delicadeza em contraponto à força.