Inpire-se em arranjos para o fim de ano

Jarra de plástico com plantas secas pintadas com tinta spray em arranjo da Fulo. Também foram usadas orquídeas, rosas e hortênsias Foto: Zeca Wittner/Estadão

Enfeitar a casa com flores é uma maneira de dizer boas-vindas a quem chega para as festividades de fim de ano. Para quem não investiu muito em decoração, um arranjo usado como centro de mesa no jantar já cria o clima especial que a ocasião merece. E as opções são infinitas. Vale usar o que tem no jardim, comprar flores na feira ou no mercado, ou até mesmo encomendar um arranjo de presença com uma florista, como Monica Rezende. Para compor o arranjo feito em vaso de prata com dálias, calas e galhos de pereira para o Casa, Monica colocou músicas natalinas para tocar. Não teve pressa, dispôs cada galho carinhosamente onde achava mais apropriado sem seguir receita. “É uma época, para mim, feliz. Quem vai receber a família em casa pode começar os preparativos fazendo o seu arranjo, é algo tão especial quanto fazer a ceia”, diz a florista.

Especialista em decoração de festas, Monica conta que o segredo para garantir uma casa florida no Natal e Réveillon é se programar com antecedência. “Não é preciso comprar as flores no dia. Compre um ou dois dias antes e já monte seu arranjo, deixe tudo pronto. As folhas, especialmente, sobrevivem dias sem perder sua beleza original”, aconselha. Depois de pronto, deixe o vaso longe da luz direta para proteger as flores.

A florista Nina Levy, da Amapá Flowershop, garante que o segredo de fazer um bom arranjo é pensar em todos os ângulos, especialmente quando se trata de um centro de mesa para a ceia. “Crie alturas diferentes e use várias espécies. Isso faz com que o arranjo fique interessante, é preciso olhar bem para descobrir todas as surpresas que ele reserva”, diz. Segundo ela, não é preciso fazer um grande investimento para dar esse toque a mais à decoração das festas. “Vale pegar flor no jardim e galhos secos que são fácies de encontrar. Para quem quer ficar no clássico, recomendo usar folhas e flores brancas. Mas vale ousar na escolha das espécies e deixar o clássico para outros detalhes da decoração.”

Daniela Laloum, da Fulo, ensina mais um truque para impressionar os convidados em um arranjo feito com inspiração tropical. “Pintamos flores secas com tinta spray. Misturei com flores frescas e usei uma jarra, algo que todo mundo tem”, explica Daniela.

Helena Lunardelli, autora do livro Pequenos Arranjos do Cotidiano (Ed. Senac), preparou uma composição com a cara do Natal, mas sem deixar de surpreender: misturou bolas vermelhas e folhas de samambaia e louro desidratadas e pintadas. “É uma brincadeira com a árvore de Natal. E o legal é que você pode guardar e usar no ano que vem”, comenta.

Dalila Assunção, da Sinhá, espalhou pela mesa pequenas garrafas de vidro. “Qualquer vidro com flores e o clima é de festa”, diz. A seguir, inspire-se em arranjos que vão do clássico ao alternativo e faça a sua festa. Todos foram feitos por quem gosta de receber com carinho.

Para as flores durarem depois da festa

Na hora de comprar

Toque as flores: pétalas firmes indicam que elas estão frescas. Outro indicativo de que a flor é nova está no cheiro, que deve ser agradável. Flores da estação têm mais chance de serem frescas e durarem mais

Corte

Essa é a regra de ouro de todo florista. Antes de colocar as flores no vaso, faça um corte nos caules no sentido diagonal. Isso aumenta a superfície de contato da planta com a água e faz com que as flores durem mais

Água

Procura trocar a cada dois dias para evitar contaminação da flor por bactérias. Outra dica importante é remover qualquer folha e pétala que eventualmente caiam na água para não correr o mesmo risco.

Luz

Deixe o arranjo longe de luz direta, isso vai evitar que as flores mais delicadas morram muito rápido

Novos arranjos

Algumas flores duram mais tempo que outras no vaso. Com o passar do tempo, faça pequenos novos arranjos com aquelas que ainda estão boas. Cuidando da maneira correta, alguns tipos de flores chegam a durar mais de uma semana