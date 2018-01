Imersa na paisagem

A estrutura da casa é basicamente de concreto armado. As paredes receberam ora alvenaria, ora grandes janelas de vidro, equipadas ou não com persianas de madeira, dependendo do nível de transparência desejado para cada ambiente. Como protagonista, a exuberância da Mata Atlântica, que circunda praticamente toda a construção e faz a alegria dos moradores. "É um edifício marcadamente funcional, mas que, nem por isso, abre mão de uma intenção plástica explícita", explica Fernando Forte.

Veja também:

Era uma casa muito engraçada...

Arquitetura do social

Time encara frio da Rússia

Arrojo no projeto das duas paredes

Um trio e uma só meta