Comparadas às luminárias atuais, aquelas criadas por Edgar Brandt, em 1920, estão a trilhões de quilômetros de distância. Ainda assim, as criações do francês são motivo de disputas em casas de leilão. Para apresentar uma delas, além de muitas outras, a galeria Legado Arte realiza até o dia 31 de março a mostra Anos Luz.

Com curadoria de Judith Pottecher, a exposição reúne luminárias dos séculos 20 e 21 de coleções particulares e do acervo da galeria. A seleção inclui do lustre Barovier, de vidro de murano (técnica original do arquipélago italiano homônimo), de 1930, até a luminária de chão Exu Agbá, peça criada para uma exposição no Museu Afro Brasil, de aço inox e poliéster.

Anos Luz pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, até as 15h. Mediante agendamento, a galeria também pode promover visitas com a curadora.