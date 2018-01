Hora do trabalho

Espaço separado para servir de escritório na sala de estar do apartamento com planta aberta Foto: Gabriela Batista/Divulgação

Não há mais desculpas. O carnaval chegou e, ao fim da festa, é hora de voltar ao trabalho e tirar da gaveta os novos projetos. Selecionamos alguns espaços para que você se inspire a criar em casa um cantinho para deixar as horas de trabalho, ou estudo, mais prazerosas.

Queira você um canto reservado do resto da casa ou mesmo no meio da sala, soluções simples podem surtir grande efeito. Como escolher uma boa luminária de mesa. “Ela pode transformar o estilo de sua bancada e ajudar você a ter mais conforto na hora da leitura”, diz a arquiteta Fernanda Marques.

Outra recomendação da profissional, frequentemente convocada para projetar espaços do tipo, é criar no ambiente luz de forma indireta, concentrando o foco mais forte sobre a bancada de trabalho. “Em se tratando do mobiliário, gosto da ideia de ter um móvel sob medida, é o mais indicado, mas nem sempre é a única saída. Uma boa mesa pode funcionar perfeitamente”, acrescenta ela.

Quando o cômodo for reduzido, a solução parece estar mesmo em investir em marcenaria sob medida. “É o melhor jeito de aproveitar de forma útil todos os espaços disponíveis”, aconselha a arquiteta Leila Dionizios. Ainda assim, para que você não corra o risco de ficar no meio da bagunça, nichos e gavetas são essenciais.

Por fim, para que o ambiente não fique sóbrio demais, espalhar seus livros em uma estante, como no projeto assinado por Debora Racy, do escritório Arquitetura Paralela, ajuda a deixar tudo o que você precisa à mão e ainda pode imprimir um toque de cor ao ambiente. “Se você não tem um quarto para transformar em escritório, a solução é usar o espaço que tiver disponível. E o melhor é fazer isso de forma divertida”, conclui a arquiteta.

Faça o seu

ILUMINAÇÃO

Deve ser pensada no momento da obra. É preciso ter bons pontos de luz, principalmente na bancada, que ainda pode ser equipada com uma luminária de mesa

ESPAÇO

Caso o escritório fique integrado a outro ambiente, escolha móveis e acessórios que conversem com o restante da decoração

MOBILIÁRIO

Se o cômodo for pequeno, é recomendável investir em marcenaria feita sob medida. Não esqueça de incluir no projeto compartimentos com portas para esconder itens que interfiram na decoração, como pastas de papéis

REVESTIMENTO

Opte por superfícies fáceis de limpar e que não acumulem muita poeira, já que se trata de espaço onde se armazenam muitos objetos. Se optar por uma bancada de laca, coloque vidro por cima; o mesmo serve para folhas de madeira

ORGANIZAÇÃO

Liste todos os itens de que você precisa, desde os eletrônicos até os lápis. Isso é determinante para que você planeje onde cada coisa vai estar. Itens como caixas, organizadores de gavetas e porta-objetos são indispensáveis. Organize também os fios, deixá-los enroscados uns nos outros pode prejudicar sua função e deixa o ambiente com aparência de desorganizado