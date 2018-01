História pelo décor

Desde o dia 16, uma townhouse no número 22 da Rua 71, em Nova York, abriga a Kips Bay Decoration Show House, uma espécie de Casa Cor americana. Quando os 32 designers abriram os espaços que decoraram para a mostra, que vai até 17 de maio, muitos falaram das dificuldades de trabalhar num lugar tão difícil como esse imóvel de cômodos imensos, um passado manchado e um futuro incerto - a construção está à venda por US$ 75 milhões, preço considerado absurdo no mercado.

Gloria Vanderbilt marca presença na mostra deste ano. Ela recebeu carta branca para decorar um dos ambientes e optou por recriar o quarto de dormir de quando era adolescente e morava com uma tia na casa. O ambiente, onde trabalhou com o decorador Matthew Patrick Smyth, é forrado de papel de parede prateado e mobiliado com uma cama, uma cômoda com pinturas e um relógio pedestal com curvas barrocas datado de 1857. Há estuques e painéis no estilo do período em toda a volta das paredes. Atrás das janelas, foi pintada sobre madeira uma cena em trompe l?oeil que mostra neve caindo na Rua Washington Mews.

A ideia de pedir a Gloria que participasse da mostra foi de seu colaborador, Smyth, que a incentivou a completar a decoração do quarto pintando um trecho de Era uma vez, seu livro de memórias de 1985, na parede atrás da cama. Ela descreve detalhadamente as portas-janelas que davam para as ruas da vizinhança, as cortinas de tafetá, o papel de parede prateado.

Smyth decorou o quarto com alguns objetos que não são descritos no livro, como uma poltrona sem braços de Burma. Também mandou pintar um unicórnio na parte lateral da cômoda e cobriu a cabeceira e os pés da cama com tecido azul prateado. Há até livros que Gloria lembra ter lido quando menina.

"Voltei a esta casa uma vez", diz ela. Há alguns anos, esteve numa festa dada por um diretor de cinema que morava no térreo (há muito tempo, a casa foi dividida em apartamentos). "Muita coisa mudou; às vezes é melhor não voltar atrás", diz ela.