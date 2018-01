Herchcovitch para além do corpo

O designer Alexander Herchcovitch tendo a fundo tapete desenhado para a Tabriz Foto: divulgação

O estilista Alexandre Herchcovitch interessava ampliar o consumo de sua moda para além do corpo. Já para a Tabriz, que produz tapetes no Brasil com técnicas e materiais variados, como impressão digital e nylon, o objetivo era unir o design icônico do estilista à tradição iraniana de confecção. Eis, em resumo, a essência da coleção de tapetes Herchcovitch; Alexandre, ou H; A, que acaba de desembarcar no showroom da marca, na Avenida Brasil.

Uma linha que explora o universo visual de Herchcovitch em cinco segmentos de criação: Illusion, apresentando peças que oferecem efeito ótico tridimensional; DNA, reproduzindo a clássica caveira símbolo de sua marca; Capitonê, que traz o desenho capitonê representado por meio de geometria esculpida; Trompe L’oeil, com tapetes inspirados em pisos antigos; e Brasões, com motivos baseados em desenhos medievais mesclados a elementos caros ao estilo e à marca H;A.