Hadley, marca de um estilo

Albert Hadley, decano dos decoradores americanos do século 20, tem hoje 86 anos e continua na ativa, viajando para supervisionar projetos e, generosamente, dando conselhos aos mais jovens. Nascido em Nashville, no Tennessee, ainda guarda o jeito sulino de falar e continua vestindo o que virou sua marca: calça de flanela cinza, suéter de gola rolê de cashmere preto, meias vermelhas, óculos grandes e redondos à la Corbusier. Já se foi, porém, o tempo em que fumava Camels sem filtro, um atrás do outro. O primeiro contato com o glamour, o estilo e o design foi na infância, assistindo aos filmes estrelados por Joan Crawford, Greta Garbo e Katherine Hepburn. Mais tarde, Hadley diria que ver filmes em preto e branco liberava a imaginação para brincar com as cores, que viria a usar e abusar de forma bem americana e muito própria. Ainda na terra natal, no primeiro emprego com o decorador Herbert Rogers, descobriu que a decoração de interiores seria o caminho. Seguiu para Nova York, em 1947, para ver de perto os então famosos no ramo, como William Pahlman, Rose Cummings e Ruby Ross Wood, e para cursar a Parson?s School of Design, onde virou professor. Sob a mira do reitor Van Day Truex, ícone de refinamento e bom gosto, aprendeu teoria e desenho, e também que estilo e elegância não se aprendem na escola. Importante é saber enxergar. "A maioria das pessoas olha para muita coisa, mas não vê. O olhar é um processo emocional, enquanto ver é um processo intelectual", dizia Albert Hadley. Ainda na Parson?s, chamou a atenção do decorador Billy Baldwyn, 20 anos mais velho, profissional já conhecido e de que se tornaria amigo. Ainda no começo e com pouco dinheiro, Albert ganhou de Billy a escrivaninha diretório que o acompanha até hoje. Depois, ao longo da vida, o próprio apartamento e as casas de campo lhe serviriam de laboratório. Sem medo de experimentar, forrou paredes com papel craft nos anos 50 e foi dos primeiros a usar sisal como carpete. Nos anos 60, tinha em casa um lustre veneziano vermelho, hoje tão na moda. A mesa de espelho também era vermelha com frisos dourados, assim como aquelas colunas de gesso branco em forma de palmeiras usadas por Syrie Maugham nos anos 30. Essas referências ao passado e à fantasia eram a substância de seus projetos, sempre adequados à realidade americana enriquecida e em mutação. Houve um tempo em que a casa de campo ganhou paredes brancas, chão preto com peles de vaca em branco e preto e sofá amarelo com almofadas também em branco e preto. A cozinha teve o período de paredes pretas e portas vermelhas. Mais tarde, as salas de visita do apartamento de Nova York teriam as paredes prateadas, o chão pintado de um preto esmaecido e decorado com desenhos feitos de estêncil. A ousadia e a coragem de mudar eram traços de sua personalidade. Sabia conquistar a confiança dos clientes e vender suas idéias. Didático, dizia que "apresentar um projeto não é só oferecer um cenário, mas sim um ponto de vista". Ao deixar a Parson?s, nos anos 50, Albert Hadley foi convidado pela decoradora Eleanor Brown - baixinha, determinada e sempre de chapéu - para se juntar ao time de mulheres da McMillen Brown Inc., empresa fundada nos anos 20 e que existe até hoje - o primeiro empreendimento de grande porte nessa área nos EUA. Ali, onde aprendeu gerência, planejamento e instalação de um projeto em detalhe, permaneceu por quase cinco anos. Um dia leu no jornal uma frase de Eleanor, dizendo que as mulheres eram muito mais competentes do que os homens. Decepcionou-se e partiu para nova aventura profissional, que viria a durar 32 anos. Em 1962, Hadley caiu feito luva no sofisticado mundo de outra mulher, Sister Parish, amiga e decoradora de Jackie Kennedy. Sister, ou Mrs. Henry Parish II, já havia declarado que fecharia o negócio caso não encontrasse alguém para ajudá-la. Menos de um ano depois, nascia a Parish-Hadley Inc., capaz de executar projetos de grande escala; e Hadley estabelecia uma relação às vezes conflituosa, mas rica, que durou até a morte de Sister, em 1994. O primeiro trabalho a quatro mãos entre Sis - como ele a chamava - e Hadley foi o apartamento, na Park Avenue, de Ann e Edgar Brofman, dono da Seagram. Albert ouvia as idéias de Sister, tomava notas e já calculava a metragem do chintz necessário quando chegou um telegrama do México, onde os clientes passavam férias, dizendo que parassem tudo, pois o que queriam era um apartamento com paredes que ?flutuassem?. Biblioteca-referência Sister foi socorrida por Albert, que rapidamente propôs substituir paredes por divisórias de vidro, colocar travertino no piso e na nova escada ?solta? e moderna, assim como forrar de espelho bizotado as paredes do hall de entrada. Sister se encarregou do que sabia e gostava: buscar as mais valiosas peças de mobiliário que pudesse encontrar. No arejado ambiente, "as cadeiras e os móveis pareciam esculturas", constatou, feliz. Juntos também fizeram o apartamento na Quinta Avenida de Babe e Bill Paley, onde as paredes ganharam dez camadas de laca amarela no tom dos táxis nova-iorquinos, pano de fundo ideal para a lareira italiana de madeira do século 18; dois grandes biombos Coromandel; um Matisse e um lustre de cristal Regência. As velas dos candelabros seriam pretas, como Hadley aprendeu com Rose Cummings, com quem almoçava - ela, velhinha e muitas vezes vestida com restos de cortinas. Brooke Astor, recém-falecida e então grande dama da sociedade americana, ao ouvir as propostas de Hadley, desistiu de um projeto já encomendado a Geoffrey Bennison e permitiu que ele fizesse, em seu apartamento da Park Avenue, uma biblioteca bem século 20, com estantes embutidas de alto a baixo em laca vermelha e frisos de metal dourado horizontais. Superfotografada em livros e revistas, é considerada - junto com a biblioteca de laca marrom-café e estrutura em latão também dourado, feita por Billy Baldwyn para o apartamento de Cole Porter - uma das mais belas bibliotecas da história da decoração no século passado. Nos anos 60 e 70, a dupla Parish-Hadley era o que havia de mais in. O mantra de Hadley: simplificar. Ao desenhar um ambiente, ficava clara a distinção entre arquitetura e decoração. Com talento misturava o clássico com o anticlássico. Menos podia às vezes ser mais, mas também podia ser de menos. Aos jovens decoradores sugere - como fundamento - que estudem a Grécia clássica, o período neoclássico do século 18 e a primeira metade do século 20. "Que não vejam nisso nostalgia, uma vez que nada é mais excitante do que o novo. Mesmo que você construa em cima do passado, jamais retornará a ele. Sem fundações, no entanto, a casa cai."