Grife de bem com a natureza

São 12 anos de atividade celebrados em 2007, tempo que o Empório Beraldin se fez conhecido dentro e fora do País usando matérias-primas naturais e técnicas de produção que privilegiam o trabalho artesanal. Mistura interessante, considerando que os produtos da marca se destacam pelo visual sofisticado e moderno. A coleção 2007 revela, em certa medida, a trajetória da empresa, com predomínio de tons claros e terrosos e a ausência de materiais sintéticos. "Sempre apostei na decoração de base neutra", diz o empresário Zeco Beraldin, fundador da marca. "Além disso, as fibras e texturas naturais são como exten-são da pele e, portanto, agradáveis ao toque." Um antigo galpão de 800 m², em Pinheiros, hoje quartel-general do Empório, abriga as criações de Zeco e sua mulher, a arquiteta Valéria Beraldin. Enquanto Zeco cria tecidos, tapetes e revestimentos, Valéria desenha móveis e acessórios, e uma equipe de designers têxteis dá conta das estampas dos tecidos. O resultado é a produção de mais de 1.000 itens, entre eles, o chenile de seda, renda feita num tear de passamanaria (R$ 298 o m²); o tapete de quadrados de pele de vaca (R$ 722 o m²); a mesa de centro com pergaminho e detalhes de chifre de boi (R$ 6.615) e os pufes com estampas de pele de zebra, onça e girafa (R$ 1.943 cada um). Desenvolver novos materiais é, de fato, uma das atividades favoritas do proprietário. Assim, cascas de coco, chifre e osso de boi são transformadas em pastilhas para revestir paredes, pisos, móveis e acessórios - o lançamento mais recente é a luminária Colméia, com estrutura de pastilhas de chifre (R$ 2,3 mil o modelo de mesa, 0,39m x 0,31m). "Gosto de reaproveitar o que normalmente seria jogado fora", diz Zeco. No momento, ele testa pastilhas feitas de porongo, cabaça usada como cuia de chimarrão no Rio Grande do Sul. O trabalho com esses materiais começou em 2000, quando um artesão de Maceió, que produzia botões a partir da casca de coco, apresentou seu produto a Zeco. "Ele não podia bancar uma fábrica para ser nosso fornecedor, então financiei o projeto", conta. "Hoje ele exporta para a Europa, Estados Unidos e Austrália." Nascido em Xaxim, cidade de 25 mil habitantes no oeste catarinense, Zeco atribui sua afinidade com materiais naturais à infância na fazenda. "Meus pais eram agricultores e criavam gado. As lembranças das colheitas ainda estão vivas na minha memória", diz ele. Aos 6 anos, Zeco já acompanhava o pai na administração dos negócios, que incluía um pequeno comércio. Em 1981, a convite do irmão Ari e do decorador Rodolfo Scarpa, Zeco foi dirigir a loja de tecidos inaugurada pela dupla na Alameda Ministro Rocha Azevedo. Anos depois, Rodolfo saiu da sociedade e os irmãos Beraldin abriram uma fábrica de tecidos em Gália, no interior de São Paulo. "Os clientes queriam seda em quantidade, por isso decidimos fabricá-la no Brasil e cuidar do ciclo completo, da criação do bicho-da-seda à fiação, tingimento, tecelagem e estamparia", lembra o empresário. "Foram anos de muito trabalho. Nos aventuramos no negócio sem ter domínio da técnica." Com pouco capital, em 1995 Zeco decidiu abrir uma loja sozinho. "Queria trabalhar com outros produtos além de tecidos, e que fossem também de materiais naturais", explica. Apesar dos obstáculos (autodidata, ele teve que desenvolver habilidades em diferentes áreas), a empresa cresceu a um ritmo intenso nos primeiros oito anos e hoje ele possui, entre lojas próprias, franquias e representações no país, 30 pontos de venda. Clientela nos EUA Em 2006, o Empório Beraldin abriu um showroom na Cidade do México e, presente em cerca de 100 lojas de decoração nos Estados Unidos, vai inaugurar este mês um espaço em Boston - e outros dois em Nova York e Miami, no ano que vem. "Nosso posicionamento é de grife, não queremos atuar como simples fornecedores. Por isso, operamos apenas com lojas que queiram trabalhar com a nossa marca", diz Zeco. Em busca de novas fronteiras, a empresa está participando da Casa Cor Suécia, que vai até o próximo dia 14, no emblemático T-House, em Estocolmo. No Brasil, tecidos e couros Beraldin marcam presença na decoração do recém-inaugurado Hotel Fasano, projeto do designer francês Philippe Starck, no Rio de Janeiro.