Gosto pelo passado

O falante Marcos Catap teria sido tão bom mascate quanto seu avô Saul, russo que chegou ao Brasil em 1925 e fixou-se em São Paulo depois de passagens pelo Rio de Janeiro e Santos. Das viagens, trazia mercadorias para os clientes antiquários, até abrir a Saul Antiguidades, em 1940, na Avenida Angélica. O neto assumiu o comando da loja quando o pai, Alex, se aposentou em 1985 e lá passou 20 anos. "Mas garimpo há 35 anos", diz o ex-antiquário, hoje consultor de antiguidades. Essa trajetória profissional está presente nos ambientes do apartamento em Higienópolis, onde reside há 30 anos. Em 200 m², móveis de madeira e objetos, sobretudo de prata e cristal, remetem ao final do século 18 e início do 19. Coleções chamam a atenção aqui e ali. Na copa, por exemplo, abridores de garrafa recheiam uma parede, enquanto cerca de 30 bules ficam expostos em estantes rente ao teto. Dos exemplares de estanho, ágata, cobre e alpaca muitos são árabes ou da marca alemã WMF. Entre a prataria sobre a mesa, que reúne peças como picador de gelo alemão, pegadores franceses e holandeses, porta-caviar rotatório e bandeja portuguesa, Marcos destaca a jarra de estanho com um raro recorte em arco na aba. "Servia para o escravo encaixar o braço e despejar água nas mãos do seu senhor", explica. A mulher de Catap, a decoradora Sarita, segue a cartilha do marido. Tem uma coleção de garrafas de vidro brasileiras dos anos 50 pintadas à mão, exibidas na cozinha. Outras, americanas, ficam numa mesa do estar com as de cristal Baccarat (decanter com tampa, cerca de R$ 2.160, na loja da marca) compradas na França, Holanda e Alemanha. Copos de vidro e cristal (Coffret, R$ 440 a caixa com duas unidades na Baccarat) são outra mania da moradora, que aumenta a coleção a cada viagem. "Trouxe duas caixas de Israel", revela. "Mas nunca me atrevi a carregar cristal Gallé, que é fino como papel." É mérito de Sarita a decoração do apartamento não ser tão sisuda. "Antiguidade não sai de moda, mas é preciso cuidado, pois a composição pode ficar pesada", diz. Nas salas, o colorido dos quadros primitivistas brasileiros atenua a rigidez das peças. A cantoneira francesa Henrique V (uma versão Luís XVI, séc. 19, com tampo de mármore custa R$ 29.700 na Passado Composto Clássico) e a mesa francesa de jogo Dunquerque Boulle (versão Luís XV, séc. 18, de carvalho, com tampo de couro sai por R$ 28.800 na mesma loja) são exemplos do apreço do proprietário por esse tipo de móvel. Sobre essa mesa fica um dos xodós de Marcos: a coleção de paliteiros de prata, iniciada há 30 anos (segundo o antiquário Claudino Nóbrega, exemplares do século 19 variam de R$ 1.600 a R$ 6 mil, e as raras até R$ 30 mil). Um dos cantos do estar concentra objetos incomuns, como bengalas do século 19, a maioria inglesas e holandesas. Algumas embutem bússola e faca, outras se transformam em revólver, guarda-chuva e taco de snooker - esse último caso, por sinal, foi alvo de disputa em leilão londrino e arrematada por 1.700 libras, há dez anos. Entre as raridades, Marcos cita o jogo de xadrez alemão WMF de prata, comprado num antiquário de Pelotas (RS). Nesse rol também se destacam o acendedor de poste de rua brasileiro, de 1850, a maquete de escada caracol de madeira e os timbres de bronze de bancos ingleses, de 1890/1900. Para reunir acervo dessa qualidade, Catap rodou muito. "É maravilhoso garimpar", diz ele.