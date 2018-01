Galerista edita livro sobre Giuseppe Scapinelli

Poltrona com ripas de madeira criada nos anos 50 pelo italiano radicado em São Paulo Giuseppe Scapinelli Foto: Divulgação

O interesse do galerista Sergio Campos pelo design brasileiro data do período em que ele morou em Londres, na década de 1980. “Percebi que não existia quase nenhuma literatura sobre o mobiliário moderno brasileiro.” De volta ao País, ele mergulhou fundo no assunto. Leu tudo que encontrou, colheu depoimentos até que, de posse de um representativo acervo, abriu a galeria Artemobilia, em 2006, e, desde então, não parou mais. “Lina Designer”, mostra na Casa de Vidro em homenagem ao centenário da arquiteta Lina Bo Bardi, levou sua assinatura. Assim como Giuseppe Scapinelli 1950: o Designer da Emoção, livro que acaba de lançar pela editora Artemobilia. “Vejo como uma justa homenagem. Até hoje, nada havia sido publicado sobre a obra dele”, afirmou Campos nesta entrevista ao Casa.

A Artemobilia obedece a critérios museográficos de funcionamento. Como isso acontece?

Cada uma de nossas peças, ao chegar à loja, passa por um processo de documentação fotográfica antes, durante e depois da restauração, executada, via de regra, a partir dos mesmos padrões de tecido, vernizes e acabamentos com os quais os móveis foram fabricados. Além disso, as peças mais raras ou historicamente mais importantes são vendidas a clientes que se dispõem a emprestá-las para eventuais exposições ou documentários, garantindo uma forma de compartilhamento com o público interessado.

Revisteiro com tampo solto, que pode ser usado como bandeja. Outra peça criada pelo italiano radicado em São Paulo Giuseppe Scapinelli Foto: Divulgação

A que atribui o atual interesse despertado pelo móvel moderno brasileiro em todo o mundo?

É interessante notar que boa parte dos livros internacionais de design editados no final do século passado foram revisados para incluir nomes do design brasileiro. Penso que isso se deve, de um lado, ao entendimento de que o mobiliário moderno brasileiro está intimamente ligado à arquitetura brasileira, aclamada, mundialmente, desde a década de 1950. Por outro, o trabalho de designers contemporâneos como os Irmãos Campana ajudou a despertar o olhar de todos para nossa criatividade exuberante, irrigada por uma surpreendente riqueza de matérias-primas.

Qual foi a principal contribuição do italiano Giuseppe Scapinelli para a evolução do gosto brasileiro em relação ao mobiliário?

Scapinelli lançava mão de elementos clássicos, mas compunha peças modernas, futuristas. Outra contribuição, foi ele ter agregado diversas formas de expressão artística, como a pintura e a escultura na elaboração de seus móveis. Não por acaso, a riqueza formal e o alto nível de acabamento de suas peças acabaram por produzir uma imediata associação entre seu nome e o mobiliário de qualidade, produzido em São Paulo na década de 1950.