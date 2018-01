Galeria expõe tapeçaria escultural de artista brasileiro

Tapeçaria escultural Meandros, feita por Norberto Nicola em tear manual com fios de lã para a exposição Arte Têxtil, no Masp, em 1987 Foto: Divulgação

Trabalhos do artista plástico Norberto Nicola (1930-2007) foram reunidos para uma exposição na loja e galeria paulistana Passado Composto Século XX (Alameda Lorena, 1.996). Há quadros e estudos, além de uma espreguiçadeira e um tapete, mas o destaque é a tapeçaria de formas esculturais produzida a partir da década de 60.

As tapeçarias esculturais de Norberto Nicola estão na exposição Nas tramas de Nicola, da @passadocompostosecxx, até 8 de agosto #casaestadao Uma foto publicada por Casa Estadão (@casaestadao) em Jun 17, 2015 às 12:33 PDT

As peças de lã feitas em tear manual na casa-ateliê do artista, integrantes do acervo da Passado Composto ou obtidas com colecionadores, impressionam pela forma orgânica. “São quadros vivos”, afirma Graça Bueno, a curadora da mostra, admiradora confessa da tapeçaria nacional. “Meu encantamento nasceu há muito tempo. Queremos resgatar a memória da tapeçaria nacional, que já foi muito bem considerada como arte, tanto que está em museus pelo mundo.” Em 2012, ela já havia organizado a mostra Artistas da Tapeçaria Moderna, e lançado um livro homônimo, com trabalhos de Genaro de Carvalho, considerado o pioneiro da tapeçaria nacional, Jacques Douchez e Jean Gillon.

De origem italiana, Nicola tem muito do Brasil em suas peças, diz Graça. “Ele soube dar importância à arte indígena em seu trabalho.” A exposição Nas Tramas de Nicola pode ser visitada até agosto, das 10 às 19h, de segunda à sexta, e das 10 às 15h, aos sábados.