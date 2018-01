01 Livro ‘Olimpíadas e Futebol Arte’, de José Zaragoza, Ed. JJ Carol (R$ 120), no site da Livraria Cultura

02 Da Hits, painel ‘Gool’, com imãs para fixar recados (R$ 364)

03 Matriz de Xilogravura ‘Futebol no Inferno’, de J. Borges (R$ 3.500), na Galeria Estação

04 Da mesma galeria, óleo sobre tela ‘Campo de Futebol’, de Agostinho Batista de Freitas (R$ 20 mil)

05 Ilustração ‘Jogadores’, impressão de imagem digital sobre tela (R$ 340), na Hits

06 Óleo sobre tela ‘Futebol na Mata’, de Nilson Pimenta (R$ 12 mil), na Galeria Estação

07 Escultura ‘Toy’ representando o jogador Kaká, de Priscila Vannucchi & Marcos Wolff, de cerâmica (R$ 268), na Hits

"É Gol!"

Gustavo Rosa usou as cores da África do Sul para retratar um jogador indo em direção ao gol (daí o nome do quadro) no óleo sobre tela que mandou para a mostra. "É uma homenagem ao país e à torcida", diz ele.

SELEÇÃO DE CRAQUES NO CAMPO DAS TELAS

Cerca de 160 artistas têm obras expostas na 2010 Fine Art, mostra em cartaz em Johannesburgo, que, depois da Copa, será itinerante. O time brasileiro é formado por Luiz Cavalli, Gustavo Rosa, Cybele Varela, Marcelo Ferreira, Rogério Dias e Jack Rouc.