Fotógrafo português registra janelas pelo mundo

As janelas expressivas de Veneza Foto: André Vicente Gonçalves/Divulgação

O fotógrafo português André Vicente Gonçalves sempre gostou de observar detalhes da arquitetura de diferentes países, sobretudo, janelas. Há cinco anos passou a direcionar suas lentes para elas em suas andanças pela Europa e o resultado são conjuntos de imagens reunindo 32 janelas que formam o projeto Windows of the World (janelas do mundo).

Mostre as janelas do Brasil no Instagram e use hashtag #casaestadao

“Tenho 4.300 fotografias, mas nem todas entram nos conjuntos. O trabalho de edição é muito demorado”, conta. Gonçalves já fotografou em quatro países e até o fim do ano vai divulgar imagens de outros três – Espanha, Portugal e Romênia. “Meu objetivo é ter todos os países do mundo representados”, diz.

Depois de registrar tantas janelas – em cada país mudam as cores e os materiais das molduras e até o formato –, o fotógrafo elegeu como preferidas as de Lisboa, adornadas por vistosos azulejos que fazem parte do patrimônio cultural português.