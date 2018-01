Fotografar a casa, sinal de prestígio

Ter a casa fotografada por uma revista de decoração sempre foi considerado um sinal de status. E aumenta o prazer, para o proprietário, deixar "casualmente" a revista sobre a mesa diante do sofá. Mas, agora, parece haver outro modo de ostentar a importância da casa e seu amor por ela: contratar um fotógrafo famoso para imortalizá-la. Para alguns, isso é até melhor que a foto na revista. O resultado pode ser exibido no hall de entrada ou sobre a lareira, como obra de arte, ou até mesmo em livro. "Nós transformamos a casa em fetiche", diz Todd Eberle, fotógrafo cujos trabalhos aparecem na revista Vanity Fair e integram acervos de museus. Ele foi escolhido por celebridades, incluindo a editora Martha Stewart e o ex-presidente Bill Clinton, para documentar suas residências como realmente são. Elliott Kaufman, fotógrafo conhecido nos EUA, recentemente abriu uma empresa, a Legacy Editions, porque percebeu o crescente interesse por esse tipo de imagem. Ele não apenas tira fotos, mas também entrevista os clientes para saber como vivem na casa e qual ambiente gostam em particular. Com isso, monta um álbum para adornar uma mesa de centro. Seus preços começam em US$ 3.500 por dia de trabalho e mais US$ 3.500 pelo álbum - as taxas vão aumentando conforme o tempo consumido e o número de locações. Uma de suas clientes é a designer de interiores Laura Bohn. Ela contratou Kaufman para fotografar sua casa de campo na Pensilvânia e seus dois apartamentos em Nova York. Laura e o marido já se mudaram oito vezes e, embora fotos de suas casas tenham sido publicadas em revistas de decoração, ela acredita que não é a mesma coisa - afinal, a revista não tem a beleza de um livro. "Adoraria ter um livro com todas as minhas casas, dividido em capítulos", diz. Obra de arte Em geral, a decisão de contratar um fotógrafo por preços que podem chegar a US$ 75 mil é tomada por quem comprou uma casa arquitetonicamente importante, ou fez reforma especial. Dana Garman e o marido, James Jacobsen, escolheram o fotógrafo de arquitetura Julius Shulman (que tem 97 anos e cujas fotos vende por US$ 10 mil cada uma) para registrar imagens de sua casa em Los Angeles. Shulman passou um dia fotografando o imóvel construído em 1952. Ele elogiou a reforma, o que significou mais do que as fotos em si. "Ter a aprovação de alguém como Julius é incrível", diz Dana. Quando Julia Butler e o marido, Malcolm, acabaram as obras de sua casa de 1852, em Savannah, Geórgia, uma das primeiras iniciativas foi contratar um fotógrafo. Chamaram Eric Prine, da Attic Fire Architectural Photography, especialista em fotos publicitárias. Sua taxa inicial fica por volta dos US$ 4 mil. O casal pendurou uma das fotos no hall de entrada: um retrato estilizado que faz a casa brilhar. "Acho que essa foto pode ser vista como uma obra de arte. Ele capturou a magia", diz Julia.