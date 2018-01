Flores do campo

A produção de flores em sítios e fazendas do País está a pleno vapor. Com a chegada da primavera, e seus dias mais longos e ensolarados, cresce a produtividade das espécies cultivadas o ano inteiro e outras, típicas da estação, surgem no mercado. “Quando vejo frésias na Ceagesp, sei que a primavera chegou”, diz a florista Helena Lunardelli, sobre as florezinhas coloridas encontradas com facilidade na feira de flores de São Paulo nesta época.

Outras espécies da estação, como ranúnculos, anêmonas e cosmos, fazem a festa de quem trabalha com flores ou só quer deixar a casa no clima da primavera. Mas aquelas mais conhecidas dos consumidores também marcam presença, em novas versões e com qualidade redobrada. “O mercado de flores brasileiro está muito bem e deve ter crescimento no faturamento entre 8% e 10% este ano”, afirma o presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), Kees Schoenmaker. “Temos uma produção estável de diversas espécies, como rosas e crisântemos, e, estes últimos, com custo mais baixo.” O resultado é que apenas 5% das flores consumidas no País são importadas.

A região de Holambra continua sendo uma referência no mercado nacional, mas seus produtores foram se espalhando por outras cidades do interior paulista e chegaram até o sul de Minas. No total, são 8 mil produtores dedicados a flores e plantas no Brasil; 2.266 só em São Paulo, segundo o Ibraflor. São produzidas cerca de 350 espécies, com mais de 3 mil variedades. E no ranking de vendas da Ceagesp, que abriga o principal ponto de venda do País, rosas, orquídeas e lisiantos estão entre as mais vendidas – e queridas.

O Casa visitou quatro produtores de diferentes perfis – três no interior de São Paulo e um em Minas –, para mostrar onde nascem as flores. Desses sítios e fazendas, saem plantas que abastecem o País inteiro. E podem ajudar a levar um pouco mais de cor para dentro de casa, não importa se compradas no supermercado ou na floricultura mais exclusiva. Acompanhe o passeio.

Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão Fredik Neij é o segundo dos três fundadores condenados a deixar a prisão na Suécia REUTERS Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Mais um dos membros fundadores do The Pirate Bay concluiu sua pena na prisão e se encontra em liberdade. Fredik Neij foi detido em novembro do ano passado por autoridades na Tailândia e transferido para a Suécia, onde foi mantido preso, em Skänninge. Matéria de capa Flores do campo

Flores do campo lendo Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão O programador de 37 anos cumpriu dois terços da sentença e foi libertado. Fredik Neij tem esposa e filhos em Laos, país do sudeste asiático, para onde deve retornar. Neij foi condenado em 2012 após anos de briga judicial acusado de desrespeito à lei de direitos de propriedade intelectual, ao lado de Gottfrid Svartholm Warg e Peter Sunde, também fundadores do site. Warg obteve a condenação mais longa, de três anos e meio. Peter Sunde, preso no ano passado, foi libertado em novembro e veio ao Brasil em abril para um evento sobre criptografia e privacidade. Ao site TorrentFreak, um membro da família de Neij enviou fotos do operador do Pirate Bay. REPRODUÇÃO/TORRENTFREAK/ARQUIVO PESSOAL Saga Um documentário lançado em 2013 conta a história dos fundadores do site de torrent (tipo de arquivo que transfere conteúdo entre duas partes, origem e destino, através do protocolo BitTorrent) mais popular da história, usado para download de filmes, músicas e softwares, normalmente protegidos por direitos autorais. A saga de Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij and Peter Sunde, dirigida por Simon Klose, conta com muita tensão em tribunais, brigas, esconderijos e piadinhas. No pano de fundo, a crença de que a cultura deve ser compartilhada e acessível.

Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão Fredik Neij é o segundo dos três fundadores condenados a deixar a prisão na Suécia REUTERS Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Mais um dos membros fundadores do The Pirate Bay concluiu sua pena na prisão e se encontra em liberdade. Fredik Neij foi detido em novembro do ano passado por autoridades na Tailândia e transferido para a Suécia, onde foi mantido preso, em Skänninge. Matéria de capa Flores do campo

Flores do campo lendo Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão O programador de 37 anos cumpriu dois terços da sentença e foi libertado. Fredik Neij tem esposa e filhos em Laos, país do sudeste asiático, para onde deve retornar. Neij foi condenado em 2012 após anos de briga judicial acusado de desrespeito à lei de direitos de propriedade intelectual, ao lado de Gottfrid Svartholm Warg e Peter Sunde, também fundadores do site. Warg obteve a condenação mais longa, de três anos e meio. Peter Sunde, preso no ano passado, foi libertado em novembro e veio ao Brasil em abril para um evento sobre criptografia e privacidade. Ao site TorrentFreak, um membro da família de Neij enviou fotos do operador do Pirate Bay. REPRODUÇÃO/TORRENTFREAK/ARQUIVO PESSOAL Saga Um documentário lançado em 2013 conta a história dos fundadores do site de torrent (tipo de arquivo que transfere conteúdo entre duas partes, origem e destino, através do protocolo BitTorrent) mais popular da história, usado para download de filmes, músicas e softwares, normalmente protegidos por direitos autorais. A saga de Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij and Peter Sunde, dirigida por Simon Klose, conta com muita tensão em tribunais, brigas, esconderijos e piadinhas. No pano de fundo, a crença de que a cultura deve ser compartilhada e acessível.