Fina estampa

Em um condomínio fechado de Londrina (PR), uma casa de1.000 m² foi decorada com peças de inspiração clássica. Móveis de época assinados e catalogados dividem espaço com outros mais contemporâneos. “São ambientes generosos e muito bem iluminados. Tudo na casa está sempre impecável, pronto para receber os amigos que frequentam o lugar diariamente, tanto para um café simples quanto para uma bela mesa de chá da tarde”, diz o arquiteto Ricardo Grangera, que assina o projeto.

Localizada entre os quartos do pavimento superior da casa, uma sala íntima de 28 m² tem apoio de copa, estar com TV e bancada de estudos. Nas paredes, o tecido com cachorrinhos, com inspiração toile de jouy, assinado pela designer Angélica Giovannini, da Paranatex, chama a atenção. “Todos os tecidos dos móveis foram escolhidos em função do que foi usado na parede. Os tons de bege dão mais destaque para o vermelho da estampa. A sala íntima permeia entre o clássico mais leve e um pouco mais moderna na marcenaria.”

Em um dos quarto da casa, outra cor reina soberana. Nas paredes, roupas de cama, e acessórios, o mesmo tom de azul. “É uma decoração clássica, como a própria arquitetura da casa”, explica Grangera.