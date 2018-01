Feito para ser vivido

Imagem de um projeto de reforma proposta por Marina Linhares sugere vasos suspensos na estrutura. Foto: Estúdio Marina Linhares

Transformar o quintal anexo à sala em ponto de encontro da família e dos amigos sempre esteve nos planos do leitor Roberto Camilo, que inclusive já havia providenciado o fechamento do local. Faltava apenas encomendar o projeto de decoração, tarefa que foi entregue a Marina Linhares. E você? Tem alguma dúvida de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

Aqui em casa, batizamos de espaço garden a área que circunda nosso apartamento térreo. Trata-se de um quintal coberto com policarbonato alveolar que fica defronte à sala. Acredito muito no potencial do espaço e, para tanto, estamos terminando o fechamento lateral com vidros para ampliar suas possibilidades. Adoramos plantas e também projetos que utilizam materiais mais rústicos, sobretudo a madeira. A princípio, gostaríamos de transferir a mesa de jantar para o espaço e também de implantar um deck no local. Aguardamos sua orientação.

Roberto Camilo de Carvalho Junior

São Paulo, SP

Oi Ricardo, com base na sua descrição e levando em consideração suas necessidades e gostos, procurei fazer da área em questão um ponto de encontro para você receber os amigos e curtir bons momentos ao lado da sua família.

Para começar, sugiro a instalação de uma mesa fixa no deck e de um banco em formato de L, feitos de madeira de demolição. O móvel pode ser guarnecido de almofadas em uma tonalidade quente, para se contrapor ao verde que sugiro para a pintura das paredes.

Aproveitando a cobertura, disporia diversos vasos com trepadeiras na estrutura e também no piso, que uma vez crescidas poderiam forrar as paredes e a estrutura. Além da beleza natural, o frescor e a sombra proporcionados nos dias quentes seriam muito bem-vindos.

Para dar apoio às refeições, acho que vale a pena incorporar um bar à decoração do ambiente. Não precisa ser nada fixo. Um carrinho charmoso, decorado com garrafas, copos e balde de gelo daria bem conta do recado.

Arrematando a composição, sugiro que você espelhe cestas de várias procedências — nativas africanas ou asiáticas — pelas paredes e pelo chão. Além de decorativas, elas podem armazenar diversos objetos. Por fim, é sempre bom lembrar que todo quintal deve ser feito para ser vivido. Sucesso!