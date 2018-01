Feito de restos

A Ideal Home Show, feira de móveis e acessórios para decoração que se realiza em Londres até o dia 13, abriga a mostra Concept Products, com produtos criados por designers recém-graduados na Grã-Bretanha. A utilização de resíduos é o grande atrativo da maioria das criações, como a luminária de Laura Cahill: de estrutura produzida com folhas de livros velhos, um mínimo de arame aparece na cúpula, o que dá à peça aspecto leve. Também com folhas de livros, Laura criou um vaso decorativo, de efeito gráfico surpreendente. Outros destaques da mostra: Sarah Turner, com a linha de luminárias feitas com garrafas PET, e Michael Cloke, que tira proveito de garrafas de vinho para dar forma a um candelabro.