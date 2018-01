ONDE ENCONTRAR Aqui, os endereços de lojas, escritórios e profissionais citados nas matérias desta edição Arquitetos, paisagistas, decoradores e outros: Angela Ramos: tel.: (11) 9107-5992 Carlos Motta: tel.: (11) 3032-4127 Fernanda Coelho e Simone Meirelles: tel.: (11) 3814-8311 João Mansur: R. Groenlândia, 1.922, tel.: (11) 3083-1500 Patrícia Rosa: tel.: (11) 9407-1680 A Artefacto: tel.: (11) 3087-7000 Atlas: tel.: (19) 3673-9600 - www.ceratlas.com.br B Baraúna: R. Harmonia, 87, tel.: (11) 3813-3972 By Kamy: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.147, tel.: (11) 3081-1266 C Camicado: Shopping Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3.103, tel.: (11) 5561-9510 Casa 15: R. Cristiano Viana, 67, casa 15, tel.: (11) 3081-2492 Casa Turquesa: R. Dr. Pereira, 50, Parati (RJ), tel.: (24) 3371-1037- www.casaturquesa.com.br Celite: www.celite.com.br D Decameron Design: R. Aspicuelta, 145, tel.: (11) 3097-9344 - www.decamerondesign.com.br Doural: tel.: (11) 3328-6228 E Elgin Cuisine: Av. Cidade Jardim, 929, tel.: (11) 3704-0955 G Galeria David Dalmau: R. Groenlândia, 1.943, tel.: (11) 3063-5813 I Incepa: www.incepa.com.br J Juliana Benfatti: R. Joaquim Antunes, 170, tel.: (11) 3083-7858 L Lenat: R. Oscar Freire, 1.174, tel.: (11) 3082-5062 - www.lenat.com.br Llussá: R. Aspicuelta, 248, tel.: (11) 3031-1300 M Marcenaria Trancoso: R. Harmonia, 233, tel.: (11) 3816-1298 Marukai: R.Galvão Bueno, 34, tel.: (11) 3341-3350 Metalbagno Spazi: tel.: (11) 3081-7006 - www.metalbagno.com.br Micasa: tel.: (11) 3088-1238 Modus Vivendi: tels.: (11) 2268-1609 e 2268-1610 - www.modusv.com.br O Obravip: www.obravip.com Ouro Velho (com Patrícia ou Sergião): tel.: (11) 2952-2155 P Puntoluce: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 934, tel.: (11) 3064-6977 R Roca: www.rocabrasil.com.br S Santa Mônica: tel.: (11) 3085-1866 Steel Cozinhas Industriais: tel.: (11) 4455-4040 T Tarantula: tel.: (11) 3051-3070 - www.chiaragadaleta.com U urbanabr: R. Inácio Pereira da Rocha, 382, tel.: (11) 3031-6699 V Viking: tel.: (11) 3064-0011 Y Yoyo Ceramics: www.yoyoceramics.co.uk