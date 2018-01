Fada madrinha

O espaço da italiana Citco, na Design Miami, com os móveis de mármore assinados por Zaha Hadid Foto: divulgação

Veterana da Design Miami, a arquiteta iraquiana Zaha Hadid foi um dos destaques da primeira edição do evento, com Elastika: uma instalação que tinha como base tecidos tencionados, montada no Design District. Hoje, tomada como uma espécie de personagem síntese da mostra, ela voltou à cena. Desta vez, como convidada de honra da Design Miami, onde ganhou espaço exclusivo no pavilhão oficial, imaginado para celebrar – e reconhecer – sua significativa contribuição ao desenvolvimento da arquitetura, dos interiores e do design mundiais.

Como grande destaque, a apresentação de sua coleção completa de móveis de mármore, produzidos em edição limitada pela italiana Citco: imensas peças de rocha monolítica oca, talhadas por processos avançados, graças aos quais os projetos visionários de Zaha – alguns de concepção aparentemente impossível – podem tomar forma e ganhar consistência.

Uma oportunidade única para a fabricante italiana posicionar seus produtos diante de um público bastante receptivo aos estímulos que o design e a arquitetura de Mrs. Hadid parecem despertar. “Difícil imaginar um contexto mais adequado para expor as criações de Zaha”, avaliou um dos executivos da empresa.