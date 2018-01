Em sua quinta edição, a feira ArtRio começa na quarta-feira e vai até o dia 13, no Piér Mauá. Com representantes de 11 países, entre colecionadores, galeristas e artistas do cenário atual, o evento é realizado paralelamente à IDA – Feira de Design do Rio que reúne designers e galeristas com peças únicas ou em edição limitada. O ingresso (R$ 30) dá acesso aos dois eventos e pode ser comprado pelo site www.artrio.art.br.