Estilo seguido à risca

Mesmo quando geava no interior do Paraná, onde morava, Rodrigo Oliveira, ainda menino, ia cuidar do jardim. "Fazia um frio de matar e eu lá, arrancando mato. Minha família então se convenceu de que meu futuro era trabalhar com plantas", recorda o hoje paisagista, que chegou a trabalhar como jardineiro, cavando e semeando.

Atrás da concretização de seu sonho, Rodrigo estudou Agronomia na Universidade de Viçosa (MG). "Não fiz arquitetura porque não sabia desenhar. E não me arrependo. Para mim, um paisagista tem de ter formação em Agronomia, Arquitetura, Biologia ou Engenharia Florestal. Se não, é curioso."

Rodrigo está na área há 15 anos. Desde então, executou centenas de projetos, como o jardim de 300 m² desta casa de arquitetura clássico-contemporânea, em Alphaville. "Optei por um jardim europeu, mais comportado", diz.

Com a área externa pronta - piscina, piso, gramado e cerca de bambu-mossô -, Rodrigo foi compondo um jardim provençal, traduzido no pátio de pedriscos, nas rosas-caipira (do Viveiro Santa Cruz), nos manacás-de-cheiro, nos rododendros (da Natus Verde), azáleas, camélias vermelhas e na bordadura de íris.

Seguindo o contorno, trabalhou sobretudo com a volumetria e as cores das espécies. Ao lado de buxos podados, ele projetou canteiros de moreias, cujas folhas espetadas fazem contraponto. No chão, forração de azulzinhas; no muro, a trepadeira falsa-vinha. Para garantir o aroma, dama-da-noite. E os frutos na jabuticabeira e no pé de laranja kinkã. Junto aos pilares da varanda, maciço de viburno podado.

Um diferencial está no "jacaré" plantado num dos cantos da piscina. "Essa espécie se espalha na horizontal e lembra mesmo um réptil. Não é comum e fica interessante", diz o paisagista. No jardim de estilo europeu, Rodrigo evitou estereótipos, "como o uso de tuias, por exemplo". Entre árvores, flores, arbustos e forração, ele usou cerca de 30 espécies.

