Estilo na medida

Depois da reforma, o apartamento ficou com dois quartos. O terceiro, da planta original, virou sala de TV Foto: Zeca Wittner/Estadão

O desafio encontrado pela arquiteta Kika Tiengo, do Tango Arquitetura, neste projeto de 90m², no Itaim, estava além de enfrentar os problemas que costumam aparecer no decorrer de uma obra grande. Foi preciso muita pesquisa de referências para captar exatamente o que os clientes queriam: um apartamento com ares industriais, mas sem exageros. “Eles queriam essa estética, mas quando viram alguns itens que poderiam contribuir bastante para atingir este objetivo, como os tijolos rústicos escolhidos para a parede da sala, eles optaram por uma abordagem um pouco mais contida”, diz Kika.

Sendo assim, os tijolos escolhidos por Kika foram substituídos por outro modelo, de aparência mais limpa. Os outros revestimentos usados, além de remeterem ao clima desejado, fizeram parte de outra questão que permeou o projeto, a intenção de limitar um pouco o orçamento. “Usamos azulejos brancos quadrados, que são relativamente baratos. Para dar uma graça a mais, usamos rejunte preto.

No lugar de usar pedras de limestone, optamos pelo granito.”

Já o piso da cozinha e dos banheiros ganharam investimento especial, feito na compra de ladrilhos hidráulicos. “A ideia inicial era usar o mesmo ladrilho também na parede, mas isso encarece bastante a obra”, explica a arquiteta.

No fim do projeto, Kika considera que atingiu seu objetivo de criar um espaço com inspiração industrial sem ser rústico demais, nem caricato. “Como é um estilo que está bastante em alta no momento, fazer algo com muitos elementos que seguem essa estética é arriscado, pode ficar datado daqui a alguns anos.” O resultado, no fim das contas, agradou cliente e arquiteta.