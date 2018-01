'Estado' e Casa Cor lançam a primeira edição do Prêmio CASA de decoração

Entre profissionais e visitantes, as comparações são inevitáveis. Afinal, é quase impossível visitar a Casa Cor e sair de lá sem apontar, ainda que informalmente, um ou mais ambientes preferidos. A novidade é que agora a competição é para valer. Lançado nesta edição do evento, o Prêmio CASA, uma iniciativa do caderno Casa do 'Estado' e da Casa Cor, estreia com o objetivo de coroar anualmente os melhores ambientes em exibição na tradicional mostra de decoração, que, este ano, somam 69.

“Sempre me agradou a ideia de premiar os profissionais. Faltava apenas achar o parceiro certo, o que acabou acontecendo com o caderno Casa”, declara Lívia Pedreira, diretora superintendente da Casa Cor.

Armário de madeira projetado seguindo projeto do livro Autoprogettazione Foto: Zeca Wittner

Ao todo serão oito as categorias concorrentes: cinco delas com vencedores apontados por meio da escolha direta do público e três por um júri técnico, formado por profissionais de peso nas suas áreas de design e decoração (confira quem são os jurados na galeria abaixo).

A votação pública se dará no site do Casa (emais.estadao.com.br/casa-decoracao), de 29 de maio até 3 de julho. Para votar, o interessado deverá responder à pergunta “Qual é o seu sonho de…?” com base em projetos de salas, cozinhas, quartos, banheiros e jardins apresentados na presente edição de Casa Cor.

Já a comissão julgadora selecionará os melhores espaços residencial e comercial, além da melhor área externa, totalizando oito premiados. Eventualmente, os jurados decidirão se haverá a concessão de um prêmio especial a um profissional, ambiente ou aspecto de destaque.

Com curadoria do editor do caderno Casa do Estado, Marcelo Lima, o Prêmio CASA será entregue no dia 11 de julho, em cerimônia para convidados. Para agraciar os vencedores, um troféu exclusivo está sendo elaborado pelo designer e arquiteto Paulo Alves.

Clarissa Schneider Formada em propaganda, marketing e belas artes, trabalhou como diretora de criação em agências do Brasil e do exterior. Por 14 anos esteve à frente da revista Casa Vogue Brasil e, em 2011, fundou sua própria publicação, a Bamboo, uma plataforma dedicada à arquitetura, design e arte, áreas para as quais presta consultoria.

Foto: Romulo Fialdini

Eduardo Fernandes Proprietário da galeria que leva o seu nome, trabalhou como marchand e, em 2005, abriu seu escritório, onde já realizou mais de 70 exposições individuais e coletivas. Também se dedica a levar os artistas que representa para exposições em todo mundo e realiza curadoria de arte em espaços residenciais e corporativos.

Foto: Adriana Jobim

Roberto Dimbério Administrador de empresas com pós-graduação em matemática financeira, trabalhou por 25 anos na Editora Abril, onde atuou como publisher das revistas Casa Claudia e Arquitetura & Construção e ocupou a presidência da Casa Cor, entre 2001 e 2008. Trabalha hoje como consultor especializado no segmento casa.

Foto: Rafael Sales

Zanini de Zanine Cresceu sob a influência direta de seu pai, José Zanine Caldas, ee stagiou com o mestre Sérgio Rodrigues, daí a predominância da madeira em suas criações. Graduado em esenho industrial, recebeu importantes prêmios de design no Brasil e no exterior. Hoje, desenha móveis para grandes marcas nacionais e internacionais.

Foto: Divulgação/Studio Zanini

Gianfranco Vannucchi Titular há 45 anos da Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados, já assinou mais de 700 projetos de arquitetura, urbanismo e design. Foi presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA) e hoje é membro do Conselho Técnico de Legislação Urbana de São Paulo.

Foto: Arnaldo Pappalardo

*ESTAGIÁRIO SOB SUPERVISÃO DO EDITOR DE SUPLEMENTOS DANIEL FERNANDES