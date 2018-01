Espaços de roupa nova

Em sintonia com a moda, a casa investe em acabamentos de brilho intenso, efeitos óticos, transparências acentuadas. Ou, em direção oposta, valoriza a aparência rústica e o mundo natural - essas foram as novidades para pisos, paredes em destaque na Revestir, feira internacional de revestimentos recém-concluída em São Paulo. Imprimir às superfícies um toque de opulência - algo futurista - é a proposta da Atlas, que acaba de apresentar ao mercado a linha de pastilhas com acabamento metálico. São peças revestidas com esmaltes em ouro, platina e bronze, material que, além de brilhar intensamente, proporciona baixa absorção de água, possibilitando o uso em áreas externas ou internas. Já o psicodelismo dos anos 70 com uma leitura contemporânea, é tema da linha Luminar, da Gyotoku. Porcelanato que investe em padronagens circulares e concêntricas para o desenho dos pisos, proporcionando uma sensação de constante movimento ao chão, que muda de acordo com a incidência luminosa e a posição do observador. O aspecto lúdico, aplicado ao desenho dos pisos, é também objeto de estudos da Portinari, que assina duas novas linhas: uma de porcelanato, com peças de bordas encaixáveis e que podem ser montadas como grandes puzzles, dando origem a pisos customizados. E outra, de pastilhas de vidro - peças com alto grau de transparência, capazes de conferir uma perspectiva reflexiva aos ambientes. Em contraposição ao visual tecnológico, a inspiração na natureza é também destaque na maioria das coleções. O porcelanato Tibet, da Gyotoku, por exemplo, traz textura inspirada nos rochedos e cordilheiras asiáticas, com tons que variam do off-white ao carvão. Em alta no mercado, o efeito de madeira desgastada é destaque da linha Ambienta, de laminados plásticos da Fademac, feita de veios aparentes e desenho alongado, acentuando a aparência de tábua corrida. Materiais ecológicos Também em tonalidades inéditas, a Ekobe apresenta sua nova coleção de pastilhados ecológicos para revestir paredes, pisos e até mesmo móveis. Materiais com alto grau de resistência mecânica e durabilidade - semelhantes à da madeira de lei -, e que podem ser aplicados sobre superfícies de vidro, metal, plástico, madeira ou alvenaria. Além do coco, entre as novidades em materiais, a empresa também produz pastilhados com casca de arroz e sementes de babaçu.