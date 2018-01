Espaço do leitor

Mobiliário patinado Gostaria de saber quem faz serviço de pátina em móveis na cidade de São Paulo. Tenho um dormitório de mogno e queria patiná-lo, pois aprecio muito esse tipo de acabamento. Márcia Molina, por e-mail R: Selecionamos profissionais que trabalham com pátina, e que já apareceram em nossas páginas, sugeridos por especialistas entrevistados pelo Casa&. Entre eles, Neca (tel.: 11 3032-2017), Valter (tel.: 11 9782-6527), Vinícius Santin (tel.: 11 6331-5937) e Vivian Campos (tel.: 11 3048-0311). X X X Conservação da pérgola Tenho uma pérgola instalada na cobertura. A madeira utilizada foi guajará, com acabamento de Polistein transparente, da Sayerlack. Um ano depois da instalação, as vigas estão empenadas e o acabamento quase não aparece, pois o bolor aparece em toda a madeira. Agradeceria a indicação de um profissional capaz de resolver esse tipo de problema. Rosana G. Pedrotti Tardelli, por e-mail R. "O guajará é madeira de alta densidade e muito porosa. Quando exposta às intempéries, ela trinca e empena. Por isso, as madeiras mais recomendadas para execução de pergolados são, pela ordem, cumaru (de tom castanho), jatobá (com tom vermelho-escuro) e tamarindo (vermelho natural). Com relação ao Polistein, esse é o produto correto para o serviço e a manutenção deve ser anual, com lixamento e pelo menos três demãos", explica Szmil Eisig Faska, da marcenaria Marvelar (tel.: 11 3857-5043). X X X Penteadeira na sala Tenho uma penteadeira de madeira antiga e pensei em usá-la na sala como aparador de canto. É possível? A sala é comum, com paredes brancas, jogo de sofás e espelho. O tapete é listrado em vermelho, bege e marrom. O que posso fazer em relação a esse móvel - pátina ou pintura automotiva? Mariângela Pires, por e-mail R: A arquiteta Anna Beatriz Fadul (tel.: 21 2527-7791) responde: "Sim, é possível usar a penteadeira como aparador de canto na sala.O estilo do móvel antigo dá um charme especial ao ambiente. Minha sugestão é que você deixe o móvel na cor natural e o encoste numa parede pintada com cor vibrante - laranja ou verde - que combine com o tapete. Mas, se quiser mudar o estilo da peça, escolha laca acetinada, que não tem tanto brilho." X X X CARTAS Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6º andar. CEP 02598-900, São Paulo, SP. E-mail: casae@estado.com.br