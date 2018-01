Espaço de sobra para cozinhar

A casa é uma festa. Tem bebês, babás, cachorros, gato e sala de brinquedos com direito a um quebra-cabeça que ocupa todo o chão. Pais de duas crianças, Michel Papescu e Elisa - proprietários da Pepper, loja especializada em utilidades domésticas - integram-se perfeitamente a esse cenário onde nada é muito rígido. De short, camiseta e fivela no cabelo, Elisa deixa o recém-nascido no jardim; Michel, de agasalho e sandálias de cor laranja, vai para a cozinha terminar os pratos para o Casa& (dois tipos de crepe); depois, pega o bebê no colo e passeia com ele. É assim a vida nesta morada ensolarada e despojada no Alto de Pinheiros, para onde Michel e Elisa se mudaram quando casaram, há 10 anos. "Nos conhecemos em 1989, quando fazíamos cursinho para a Getúlio Vargas", conta ele. "Ela entrou na faculdade, eu, não. Mas tínhamos tanta coisa em comum que não nos separamos mais." Ambos de famílias judias - a dele vinda da Iugoslávia e a dela, da França -, Michel e Elisa chegaram a trabalhar em áreas diferentes nos primeiros anos de relacionamento, mas depois se uniram também para ganhar o sustento. Começaram com uma ponta de estoque, "só que nem sempre tinha mercadoria", conta Elisa, que logo teve a idéia de expandir os negócios. Por sugestão de um amigo - e apreciador dos pratos de Michel, capaz de fazer jantar para cinco pessoas com o que tem na geladeira -, o casal decidiu montar uma loja que vendesse apenas itens para a casa."Por questão de estratégia, alugamos um ponto no Tatuapé, em 2001. Batizamos de Pepper, porque pimenta é o segundo tempero mais usado no mundo; só perde para o sal", conta Michel, lembrando que a loja era a única housewear fora do eixo Jardins. Em 2004, já com pleno conhecimento do mercado, Michel e Elisa resolveram crescer. Alugaram uma casa no Itaim e lá instalaram a loja. O passo seguinte foi o espaço no Shopping Villa-Lobos, que, por suas ações de marketing, rendeu aos proprietários o Prêmio GIA (Global Inovater Awards), da Associação Internacional de Housewear. Copa integrada ao jardim Por conta da rotina familiar, Michel muitas vezes trabalha em casa. "Mas adoro ir à loja e até mesmo atender os clientes." Ele lembra ter ficado encantado quando encontrou a casa na rua tranqüila e arborizada. "Foi construída nos anos 70, por isso é tão espaçosa", conta. As poucas intervenções foram comandadas por Elisa, que fez a copa onde antes era lavanderia, integrando-a ao living aberto para o jardim. Cozinha e copa têm armários e móveis de laminado bege e madeira. Michel escolheu piso cerâmico em tom terracota (a partir de R$ 20,10 o m², da Chiarelli, na C&C) para combinar com os tijolos aparentes da casa. Utensílios, claro, são quase todos da Pepper, como o espremedor de laranja Breville (R$ 998), a crepeira Silit (R$ 296) e a frigideira Silit (R$ 412, com 20 cm), além de um carrinho de apoio de madeira (da Origin, modelos a partir de R$ 2.180). A última aquisição: o fogão de inox (modelo Revolux com 6 bocas, da Electrolux, R$ 1.199,99, no Ponto Frio). "Agora, com o nenê, ficamos mais em casa. Por isso, estou colecionando receitas", diz Michel.