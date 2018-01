Esculturas gigantes tomam Jardim Botânico de Atlanta

A Deusa da Terra agora é uma atração permanente no jardim botânico Foto: Divulgação

Quem estiver de passagem por Atlanta, nos Estado Unidos, poderá conferir uma coleção de plantas esculpidas expostas no Jardim Botânico da cidade.

A mostra Imaginary Worlds: A New Kingdom of Plant Giants (mundos imaginários: um novo reino de plantas gigantes) volta ao jardim, após ter sido exibida no verão de 2013.

Com nove esculturas novas, totalizando 28 “criaturas mágicas”, a exposição conta com gorilas, cobras, sapos e até um unicórnio gigante. As estátuas utilizadas na última exibição foram “reimaginadas”, com novas plantas e flores. As esculturas foram podadas pelo International Mosaiculture of Montreal, grupo sem fins lucrativos que exibe suas obras em diversos lugares pelo mundo.

Cada estátua viva foi feita com cerca de 110 mil plantas. Com 7,6 m de altura, a Deusa da Terra, a maior das esculturas, se tornou uma atração permanente no local.

As anuais são meticulosamente plantadas no solo, em uma evolução sofisticada da tradicional topiaria, chamada de mosaicultura. As esculturas crescem com a ajuda de um complexo sistema de irrigação e, depois de prontas, são transportadas em caminhões com controle de temperatura.

Essa é a maior exibição do tipo feita nos Estados Unidos. As criaturas gigantes podem ser vistas no Jardim Botânico de Atlanta até 31 de outubro.