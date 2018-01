Escolha atemporal

Canto de pássaros, barulho de água corrente. A atmosfera no Jardim dos Estados, perto da Chácara Flora, tem um quê de interiorano. Atrás da fachada branca, contudo, o décor da casa de dois andares (300 m²) é uma ode à modernidade.

Vidro, madeira e pedra, paredes que parecem flutuar e mobiliário de grife fundem-se num quadro geométrico, em tons de branco, preto e amadeirado que vigoram na ala social. "Minha interferência foi mesmo no pavimento de baixo", diz a arquiteta Denise Barretto. Mudanças estruturais, poucas. "Puxei a parede para esconder a escada, que era aberta para a sala, e abri ao máximo a sala de jantar." No mais, o projeto, que demorou dez meses para se concretizar, privilegia a repetição de materiais e peças de design contemporâneo.

Logo na entrada, a arquiteta lançou mão de revestimentos para aquecer um dos ambientes do living. O estar com duas salas conjugadas, mantendo a lareira num deles, era exigência do jovem casal, com duas crianças pequenas. Nesse espaço com pé-direito duplo, uma das paredes recebeu de alto a baixo aplicação de estuque veneziano, em pinceladas aleatórias, "técnica artesanal que dá efeito de textura e confere rusticidade". Um painel quadriculado de vidro cobre a metade superior da outra parede, "para trazer luz natural ao ambiente".

A iluminação artificial fica por conta do lustre gigante (La Lampe), que pende do centro do vão, e do tocheiro escultural, com base de sucupira ebanizada e cúpula branca (da Erea). A lareira, antes convencional, agora é uma caixa de granito apicoado (R$ 490 o m², na Clodomar) que se projeta do mosaico de mármore travertino noche (na mesma loja, a versão travertino romano bruto custa R$ 850 o m²) na meia parede de baixo. O volume de pedra apoia-se sobre o assoalho de perobinha (em réguas de 10 cm, R$ 198 o m² colocado, na Assoalhos Pau Pau), interrompido por um pranchão de madeira bruta certificada (da Tora Brasil), "que demorou em torno de seis meses para ser instalado, entre encontrar e adaptar".

Décor 'eterno'

Essa bancada maciça, aliada à estante de madeira com nichos desiguais para abrigar objetos, livros, CDs e TV, serve de elo com o outro espaço do living (ali, de altura padrão). Nele, a estante e o móvel-bar (AG Movelaria) ganharam viés retrô com a madeira noche, que remete à rádica. "Dá unidade aos ambientes", diz Denise, que escolheu um banco de design dos anos 50 (Artefacto), forrado com pele preta (do Empório Beraldin) para demarcar as salas. Nesse ambiente de acesso à varanda e à sala de jantar, a circulação era essencial. Por isso, a mesa de centro, com tampo de espelho em tons de cobre, é baixa e redonda (Jacqueline Terpins). O jogo de branco, preto e amadeirado marca o mobiliário. E o quadro de Carlos Bechara (Galeria Marília Razuk) imprime tons de bege, cru e preto à parede.

A madeira reaparece na varanda e na sala de jantar. Sob a marquise aberta para o jardim, cadeiras de madeira e couro trançado, de Carlos Motta, acomodam seis pessoas. No ambiente de refeições, um degrau acima do living, a mesa de madeira de reflorestamento, cortada em filete e prensada (da Brentwood, o modelo Trapézio, de pinus, custa R$ 6.175), ?conversa? com as cadeiras Mies van Der Rohe e a luminária de chifre (do Empório Beraldin). A obra de Jacqueline Terpins, Eus, composta por módulos de espelhos, forma um painel na parede branca (na medida 36 cm x 36 cm, R$ 1.554,92). E, repetindo o padrão do living, a cristaleira de laca preta flutua sobre a prancha de madeira bruta. "Ao mesmo tempo em que quebra o frio da laca, confere homogeneidade aos ambientes", explica Denise, que optou por um projeto de interiores atemporal. "As escolhas foram feitas para durar, sem seguir modismos. Não é preciso se desfazer de nada no ano que vem."