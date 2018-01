Escolha acertada do presente para casa

Se escolher um presente costuma ser tarefa difícil, no Natal, essa missão se multiplica. A busca é por algo que agrade, seja marcante e, de preferência, com bom preço. Optar por um item para a casa pode ser uma ótima forma de dar um objeto pessoal e que ficará sempre aos olhos do presenteado. Mas a escolha deve ser bem pensada ou, em vez da estante, o item vai direto para o fundo do armário.

A intimidade e a atenção a pedidos da pessoa superam outros critérios na escolha do presente para a casa. Se esse aspecto não der a segurança suficiente, os arquitetos Gustavo Calazans e Fernanda Pinheiro indicam que o principal parâmetro deve ser a utilidade. Segundo Calazans, o design está passando pela tendência do “mundo tralha”, ou seja, objetos engraçadinhos sem nenhuma serventia, que se transformam em entulho – ceder apenas ao apelo da diversão dessas peças pode acabar em erro na escolha de presentes para casa.

Exceto pelos casos em que a pessoa tem gostos muito específicos, os arquitetos também aconselham a fugir de objetos temáticos, como quadros e gravuras. Opções seguras são os itens de estilo mais sóbrio e que se repetem dentro de casa, sem causar transtorno. “Copos diferentes e jarras são peças que sempre podem acrescentar em um ambiente”, exemplifica Calazans. Fernanda acrescenta que velas e petisqueiras também estão entre as alternativas mais genéricas e com pouca chance de erro.

Para quem quer dar um objeto certeiro e com personalidade, Calazans indica uma saída: as peças vintage. A tendência agrada a diferentes públicos e possui opções para todos os bolsos. Peças que seguem essa linha podem ser encontradas em feiras de antiguidade e também em lojas que reproduzem o estilo em objetos novos. Além disso, o vintage incorporaria uma das características mais interessantes dos itens de decoração: contar uma história. “Dar uma coisa que já tem uma memória ajuda a pessoa a ter uma casa com história, por isso o vintage é muito legal”, explica o arquiteto.

Para valorizar ainda mais essa narrativa na decoração, Calazans propôs uma brincadeira no Natal na sua família: um amigo secreto só com peças domésticas. Cada pessoa escolheu um objeto da própria casa que não usava mais e deu de presente para o parente sorteado. “Conseguimos fazer um intercâmbio de memórias e dar novos significados para objetos antigos.” Uma forma gratuita de trocar presentes e, ainda por cima, divertida e cheia de boas histórias.