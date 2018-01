Sou Fujimoto é um homem de fala mansa, mas de opiniões fortes. Formado em arquitetura pela Universidade de Tóquio em 1994, apesar dos insistentes convites, recusou-se a trabalhar para grandes empresas locais, dando início à uma bem-sucedida carreira solo. “Batalho, de coração, pelos meus projetos. Levanto todas as necessidades e tento moldar novas possibilidades de interação entre os edifícios e as pessoas”, disse o arquiteto, um dos nomes mais representativos de sua geração no cenário internacional, nesta entrevista exclusiva concedida ao Casa, por ocasião de sua conferência “Future Primitive”, proferida no Masp, em SãoPaulo, no fim de agosto.

Quais seus atuais projetos e principais interesses no que concerne à arquitetura?

Estou vivendo uma fase de intensa atividade, com projetos em andamento em todo o mundo. Grande parte deles é de casas. Mas também estou me ocupando de um museu, de algumas escolas e até de uma torre de observação. Em relação a meus interesses, busco desenvolver uma arquitetura lúdica, amena, eu diria, mas, ainda assim, capaz de comunicar uma nova ideia de espaço. Para isso, conto com a inspiração advinda de muitas culturas, das diversas condições climáticas e, claro, dos meus clientes.

Casa de aço e vidro em Tóquio, de 2010. Com 84 metros quadrados, o imóvel tem ambientes em diferentes níveis Foto: Divulgação

De que forma a sua conferência “Future Primitive” se conecta à arquitetura produzida hoje no mundo?

Diria que a riqueza da nova arquitetura nasce hoje, fundamentalmente, da interação entre o espaço interior e o exterior. Assim como do confronto entre simplicidade e complexidade. Entre o tecnológico e o primitivo. Acredito que, atualmente, quanto mais múltiplos forem os edifícios, mais complexos, maior será a interação entre eles e o público. É a coexistência entre o caos e a ordem que emociona.

A interação entre natureza e arquitetura é um assunto recorrente em suas obras. Como isso acontece?

Me interessa retornar ao que a arquitetura foi em seus primórdios. À sua função original de abrigo, de necessidade humana, antes de haver a divisão entre natureza e construções artificiais. Para mim, enfatizar a relação dos edifícios com seus exteriores é uma forma de promover a fusão entre a arquitetura e a natureza. E não tenho dúvidas de que essa necessidade só tende a crescer.