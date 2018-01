Entre amigos

Esta é uma cozinha feita para italianos que adoram receber os amigos. Há alguns anos no Brasil, o casal não deixa de lado a tradição de fazer do ambiente o centro da casa. Um lugar pensado para ser de fato usado. “É um projeto onde o ponto de partida era ter uma cozinha prática, eficiente e muito bonita, já que todo o living é integrado”, diz Freddy Herman, diretor da Valcucine e responsável pelo projeto em parceria com os moradores do apartamento, no Panamby, zona sul de São Paulo.