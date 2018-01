Embrulhos para impressionar

Diz o ditado que "a primeira impressão é a que fica". E não é à toa. Mesmo o presente mais simples fica especial com apresentação que o valoriza. "Sempre se deve caprichar no embrulho", indica a especialista em etiqueta e comportamento Cláudia Matarazzo. "Papel amassado ou fitas sem acabamento dão uma aparência ruim."

No Natal, os mais tradicionais podem apostar em fitas de cetim ou veludo. "Os mais clássicos são sempre elegantes. Usamos as cores da data como dourado, vermelho e verde", conta Eliana Mauad, sócia da papelaria Paper House. O clássico, porém, pode aparecer repaginado. "Os pacotes estão mais sóbrios. Há pouco contraste de cores e, no geral, apenas um laço", explica Maura Roseiro, gerente da papelaria Secreta Saudade.

Entre papéis e sacos de presente, os materiais foscos predominam, porém vale investir em algum detalhe de brilho por causa da festividade. Para presentes mais modernos, existem opções de papéis com temas divertidos ou assinados por designers. Outra opção criativa, é substituir as etiquetas adesivas por tags com dedicatórias. "O mais importante é que quem esteja presenteando respeite o gosto do presenteado, mas deixe sua identidade. É possível encontrar um meio termo", afirma Cláudia.

A maior tendência deve ser, no entanto, a busca por alternativas ecologicamente mais corretas. "É possível fazer um embrulho refinado com materiais mais simples. Além disso, fazer algo criativo é muito bem visto", diz Maura. É nessa lógica que a técnica japonesa de embrulhar com tecidos, chamada de furoshiki, pode ganhar destaque nas árvores de Natal brasileiras. "É uma opção ecológica e também serve como um segundo presente", conta Letícia Yabíku, artesã e autora do livro Furoshiki - Simples, divertido e bonito (Ed. Komedi, 96 págs., R$ 35).

O segredo da amarração do furoshiki é o nó. "Não pode ser qualquer nó, como o nó cego, pois não suporta o peso do objeto. Ele é firme, mesmo sendo fácil desatá-lo", explica a designer e professora de furoshiki Sofia Nanka Kamatani. No vídeo abaixo, ela ensina a fazer esse nó tão especial:

O furoshiki pode ser feito com qualquer tecido quadrado, mas o algodão é o mais indicado. Caixas médias ou garrafas podem ser envolvidas em panos com cerca de 70 cm². Para deixar o embrulho mais brasileiro, Letícia sugere o uso da chita. "É bonita e barata. E, especialmente no fim do ano, aparece com estampas natalinas."

Mas vale lembrar que pensar no presenteado é ainda mais especial no furoshiki. "Tanto o furoshiki quanto a cultura japonesa têm muito a ver com o respeito ao próximo. Pense como deve ser o tecido para essa pessoa", conta Sofia. Letícia concorda. "O tecido transmite afetividade."