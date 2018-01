Em uso, cada canto

Espaço e luz valem ouro na arquitetura de Beatriz Dutra. Ousados, mas ao mesmo tempo simples, seus projetos raramente prevêem linhas retas ou truques de iluminação. "Aproveito milímetros", afirma Beatriz, que aplicou seu ideário na casa onde mora, na Granja Viana, construída num terreno de 12 m x 30 m, adquirido em 1988. De lá para cá, a casa já passou por várias reformas. "Só não mexi na fachada, porque gosto muito dela", diz, referindo-se à construção toda branca, com dois pisos (o de cima avarandado), paredes anguladas e projeto paisagístico minimalista, de Luciana Wehba. "Fiz a casa com que sempre sonhei, com boa área de lazer e um espaço íntimo grande, só para mim", diz Beatriz, que desde menina sonhou ser arquiteta como o pai, formado na turma de Paulo Mendes da Rocha. "Quando tinha 7, 8 anos, desenhei o projeto da casa de uma tia. A família ficou encantada com a noção de perspectiva. Só meu pai percebeu que eu tinha colocado o lavabo nos fundos...", lembra. Ela aproveita ao máximo as horas que fica em casa, seja fazendo projetos ou ourivesaria, sua segunda profissão. "Para mim, casa é para ser usada e esta foi pensada com esse fim. É ampla, mas compacta e funcional. E sem luxo", define. A residência é inundada de luz, vinda por meio de janelas, panos de vidro ou rasgos no teto. Coerente com as idéias da arquiteta, não há corredores - "um desperdício de metro quadrado" -, mas sim áreas de distribuição. Um exemplo está no pequeno hall de entrada: à direita, a porta da cozinha; em frente, a escada que leva ao piso superior; e à esquerda, o lavabo, mais precisamente a ponta de um triângulo, criado quando do acerto do terreno que apresentava leve declive. O amplo living, iluminado por dois janelões, se estende pelo lado esquerdo da casa até a divisa com a área da piscina, onde ainda sobrou espaço para uma lareira a gás (com 60 cm de comprimento, R$ 3.811, na Construflama) e um espelho d?água. Do lado direito, além de dois nichos triangulares que tiram proveito do espaço sob a escada, destaca-se a saleta com vista para a piscina. Uma porta de correr isola as salas de jantar e de almoço - essa última se prolonga até a pequena varanda com teto de vidro inclinado, decorada com pedriscos no chão, um armário antigo para louças e tela abstrata de Celso Orsini. A cozinha e a copa têm armários desenhados por Beatriz e piso com paginação quadriculada em branco e preto - outra marca da arquiteta. Nos 75 m² do piso superior ficam as suítes máster e a do filho, além da saleta de TV, com varanda. No espaço particular de Beatriz, entra-se primeiro no generoso closet, com prateleiras que tomam todas as paredes (execução da Marcenaria Dedicatto, preço de acordo com o projeto). O cômodo seguinte abriga a sala de ginástica, e o quarto e o banheiro ficam nos fundos do espaço, "em razão da luz natural". Também ali as paredes angulares permitiram que a arquiteta desenhasse móveis em diagonal, aproveitando o espaço ao máximo. Mudanças? Ano que vem Beatriz optou por materiais práticos para a construção. Na escada e no piso do living, por exemplo, aplicou Solarium (a placa de 1 m x 1 m, R$ 72,50, na Ville Rose), que aparece em versão rústica na área da piscina. "Além de fácil conservação, é atérmico e evita escorregões." Na decoração, ela se valeu da mistura de estilos e matérias-primas. O tapete do estar é de seagrass (da Cor e Forma, preço sob consulta), disposto próximo de um Aubusson (R$ 1 mil o m², na Gaia). A sarja que cobre os sofás contrasta com a seda das almofadas. O cromado da chaise Le Corbusier e de uma luminária da La Lampe contrasta com o abajur de bronze e pingentes de cristal e o lustre, na sala de jantar (modelos do século 19, a partir de R$ 9.800, na Reserva Pessoal). As mesas de centro misturam vidro e rádica, enquanto o mogno se faz presente na mesa lateral Biedermeyer. Nas paredes, fotos e quadros, alguns assinados por artistas da família da arquiteta, como o Bad Weather, de Pádua Dutra, exposto em Nova York em 1930. "Hoje, a casa está do jeito que eu gosto. Mas devo inventar alguma coisa no ano que vem", diz.