Em Milão, ambiente criado por arquiteto permite visitante passear pelas 4 estações do ano

Ilustração apresenta os interiores da instalação Living Nature, uma das mais aguardadas da temporada. Foto: Salão do Móvel de Milão

O editor do Casa, Marcelo Lima, conta diretamente da capital mundial do design, Milão, o que tem de novidade na maior e mais importante feira do mundo dedicada ao setor. Nesta segunda (16), ele visitou uma das intervenções mais esperadas: o Living Nature, ou a Natureza do Viver. Trata-se de uma mostra, desenvolvida em conjunto com o arquiteto Carlo Ratti, que propõe apresentar em um ambiente de 500 m², quatro microcosmos naturais, cada um deles reproduzindo uma das estações do ano simultaneamente, uma ao lado da outra. Tudo, claro, em bases sustentáveis, obedecendo a rígidos critérios de economia e eficiência energética.

Confira como é o Living Nature por dentro: