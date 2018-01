Em meio a tudo

Detalhe do móvel que tem nichos para livros Foto: Zeca Wittner/Estadão

A mesa com pés de ferro preto se camufla no sofá de mesma cor Foto: Zeca Wittner/Estadão

“Para que a mesa não atrapalhasse visualmente, optamos por fazer os pés do móvel da mesma cor do sofá. Assim, ela ficou meio camuflada no ambiente”, diz Bernardini. Feita sob medida, a mesa, que apoia notebook e livros, também oferece espaço vazado para que os fios passem por trás do móvel e cheguem nas entradas feitas no chão.