Em clima de festival

Inspirada nas grandes semanas de design do mundo, a DW, ou Design Weekend, chega à sua sexta edição em São Paulo com programação renovada e novos endereços. É a hora e a vez dos apreciadores do design e das suas muitas ramificações com o espaço urbano conhecerem, a partir da próxima quarta-feira, 9, a produção de profissionais em ascensão no setor, bem como a de nomes já consagrados.

Foto:

Entre os principais ‘hubs’ – ou polos – que receberão grande parte dos 300 eventos que acontecem ao longo da semana, estão a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, endereço que abriga as principais grifes de design da cidade, o D&D Shopping, o Instituto Europeu de Design (IED) e o Centro Universitário Belas Artes. Além disso, vale ficar de olho no evento âncora da DW, a feira High Design, que, em sua segunda edição, entre terça-feira, 8, e quinta, 10, na São Paulo Expo, reunirá mais de 100 expositores, além de sediar a 10ª edição do Conad (Congresso Nacional de Designers de Interiores). Acompanhe a cobertura do evento na edição do dia 20 de agosto do Casa e no site emais.estadao.com.br/casa-decoracao.